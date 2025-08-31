Topo

Casagrande: 'Neymar quer tumultuar ambiente de Ancelotti'

do UOL

Colaboração para o UOL

31/08/2025 22h07

A declaração de Neymar após a partida entre Santos x Fluminense, dizendo que não foi convocado por opção técnica, pode tumultuar o ambiente da seleção brasileira, disse Walter Casagrande Jr., no Fim de Papo.

Para o colunista, aliás, criar um problema na seleção é justamente a intenção do camisa 10 santista ao contrariar o técnico Carlo Ancelotti, que justificou a ausência de Neymar na lista pela parte física.

Foi mal. Sabe o que vai acontecer? Os jogadores se apresentam hoje. Amanhã, começam os treinamentos. Na primeira coletiva do Ancelotti, as perguntas vão ser sobre o Neymar. E o Neymar sabe disso. Ele fez de propósito, para deixar o ambiente do Ancelotti tumultuado.

E ele não está bem fisicamente. Desde que ele chegou, ele não pega na bola, fez pouquíssimas partidas, mais ou menos. Hoje foi ruim como as outras que estava fazendo. Não merece ser convocado pela seleção nem na parte técnica nem na parte física.
Walter Casagrande Jr.

