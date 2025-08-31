Topo

Camisa do Corinthians no Dérbi terá patches em alusão a jogo da NFL; veja

Camisa do Corinthians para duelo contra o Palmeiras, no Brasileirão - Tita Couto / Corinthians
Camisa do Corinthians para duelo contra o Palmeiras, no Brasileirão Imagem: Tita Couto / Corinthians

31/08/2025 17h31

A camisa do Corinthians para o clássico de hoje terá alguns 'patches' especiais. O uniforme alvinegro contará com pequenas estampas para homenagear os 115 anos do clube e também o jogo da NFL em São Paulo, que será disputado na Neo Química Arena.

Na próxima sexta-feira, as franquias Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers se enfrentam no primeiro jogo da rodada de abertura da temporada 2025/2026 da NFL (National Football League).

A Neo Química Arena, mais uma vez, será o palco do confronto. No ano passado, o estádio corintiano recebeu o duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Na ocasião, os Eagles venceram por 34 a 29. 47.236 pessoas, ao todo, estiveram presentes na casa alvinegra.

Outro patch comemorativo faz alusão aos 115 anos do Corinthians. Nesta segunda-feira, dia 1º de setembro, o Timão completa mais um ano de existência, o que será lembrado pela camisa alvinegra no Derby deste domingo.

A faixa de capitão do Corinthians também será especial e homenageará os 115 anos do Alvinegro paulista. Ela será utilizada pelo camisa 7, Maycon.

Corinthians e Palmeiras medem forças logo mais neste domingo, às 18h30, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este será o sétimo Dérbi da temporada.

