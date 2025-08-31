Brutal! Ex-campeão do UFC sofre nocaute avassalador em evento de boxe

O Misfits Boxing 22 teve um desfecho marcante em sua luta principal. Darren Till nocauteou de forma brutal Luke Rockhold, ex-campeão do UFC, no terceiro round do duelo entre dois veteranos do MMA que migraram para o boxe. O confronto, realizado no último sábado (30), em Las Vegas (EUA), consolidou o britânico como grande destaque da noite.

O combate começou equilibrado, mas uma sequência de golpes duros aplicados por Till, também ex-lutador do Ultimate, passou a evidenciar a fragilidade do adversário. Sem apresentar reação, o norte-americano acabou sendo vítima de um nocaute devastador no terceiro assalto. O britânico aproveitou uma brecha para conectar uma combinação precisa que apagou o rival de forma instantânea, forçando a interrupção imediata do árbitro (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

Com o triunfo, Till mantém sua invencibilidade na organização, agora com três vitórias consecutivas. Após a apresentação dominante, o inglês aproveitou os holofotes para desafiar o ex-campeão mundial Carl Froch, indicando que pretende seguir ativo no cenário do boxe.

Outro ex-UFC também vence

Na luta coprincipal do evento, Tony Ferguson fez sua estreia no boxe profissional e também saiu vitorioso. O ex-campeão interino dos leves enfrentou o influenciador Salt Papi e, mesmo após perder os dois primeiros rounds, conquistou o nocaute técnico no terceiro, ao encurralar o oponente nas cordas.

A interrupção gerou controvérsia. Muitos consideraram a decisão precipitada, ainda que o desempenho de Papi já demonstrasse queda de rendimento. Com o resultado, Ferguson encerra uma sequência negativa nos tempos de MMA e reencontra o caminho das vitórias, agora em uma nova modalidade.

