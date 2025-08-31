Brighton x Manchester City: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Inglês
O Manchester City vai em busca da recuperação no Campeonato Inglês neste domingo. Os Citizens viajam para encarar o Brighton, às 10h (de Brasília), no Falmer Stadium, pela terceira rodada.
Onde assistir Brighton x Manchester City ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.
Posições na tabela
Brighton - 1 ponto em 2 jogos - 18º lugar
Manchester City - 3 pontos em 2 jogos - 6º lugar
Prováveis escalações
Brighton: Bart Verbruggen; Matts Wieffer, Van Hecke, Dunk, De Cuyper; Carlos Baleba, O'Riley, Yasin Ayari; Yankuba Minteh, Giorginio Rutter, Kaoru Mitoma.
Técnico: Fabian Hurzeler
Manchester City: Trafford; Lewis, Stones, Dias e Aké; González, Reijnders e Bernardo Silva; Doku, Bobb e Haaland
Técnico: Pep Guardiola
Arbitragem
Darren England será o árbitro do confronto, com Scott Ledger e Akil Howson como assistentes. Paul Tierney comandará o VAR.