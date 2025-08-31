Topo

Briga contra o rebaixamento é foco de dois jogos pela Série B

31/08/2025 04h30

A disputa contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro irá pegar fogo neste domingo, quando dois jogos dão sequência à 24ª rodada da competição nacional, com duelos diretos na briga contra a degola.

O primeiro jogo começa às 16h, quando o Atlético-GO recebe o Amazonas, no Antônio Accioly, em Goiânia. Com 28 pontos, o time da casa não vem em boa fase na Série B e tem apenas quatro de vantagem para o próprio Amazonas, que abre a zona de rebaixamento.

Pouco mais tarde, às 18h30, é a vez do Volta Redonda encarar o Athletic-MG, no Raulino de Oliveira, em mais um duelo direto contra o rebaixamento. Isso porque enquanto o time fluminense tem 23 pontos, e ocupa a zona de descenso, os mineiros, com 25, precisam vencer para não retornarem à zona da degola.

A rodada continua na segunda-feira, com mais dois jogos. A emoções começam às 19h, com o duelo entre Chapecoense e Vila Nova, na Arena Condá, e acaba a partir das 21h30, quando a Ferroviária recebe o Cuiabá na Arena Fonte Luminosa.

A rodada acaba na terça-feira, às 18h30, com o duelo entre América-MG e Avaí, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

