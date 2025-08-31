Brasileiro José Márcio Leão vai ao pódio no Sul-Americano de Maratona
Neste domingo, o brasileiro José Márcio Leão da Silva (APA-Petrolina-PE) conquistou a medalha de bronze na Maratona Internacional de Assunção, válida pelo Sul-Americano da distância, com largada e chegada no Cais Desportivo, à beira mar.
José Márcio completou o percurso de 42.195 km da prova em 2h24min10s94 e a brasileira Marlei Eunice Willers ficou na sexta posição (3h02min44s31).
O campeão da prova masculina foi Derlis Ayala Sanchez, do Paraguai (2h21min01s15), seguido por Fernando Ramiro Moreno Tapia, do Equador (2h22min02s85). Na maratona feminina, o título ficou com Deysi Castro Huanan, do Peru (2h43min37s25).
"Foi uma prova difícil. O clima não ajudou muito, os ventos chegaram a 55 km por hora. Em boa parte do percurso de duas voltas, os atletas sentiram o vento e, na parte dentro da cidade, tinha muitas ladeiras. Mas foi uma prova estratégica, em que usaram o trabalho de meses da preparação para não estourar, correr com inteligência e conseguir as boas marcas alcançadas. O grande objetivo do José Márcio era estar no pódio e, graças a Deus, deu certo", disse o técnico Marciano Pereira Barros, que acompanhou os brasileiros.
"Foi um sonho realizado, graças a Deus, numa prova muito difícil. Foi uma corrida de superação e quero agradecer a minha família, aos meus amigos do Nordeste, minha namorada e meu treinador Marciano Barros", disse João Marcio, que tem como melhor marca pessoal o tempo de 2h08min37, alcançado na Teless Milano Marathon, em 2022.