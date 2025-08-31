Brasil 'acorda', vence de virada e pega a França nas quartas do Mundial

O Brasil levou susto no início, mas reagiu e despachou a República Dominicana para avançar às quartas do Mundial de vôlei feminino disputado em Bangkok, na Tailândia. A seleção de José Roberto Guimarães venceu de virada por 3 sets a 1, parciais de 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12.

As brasileiras se recuperaram de um primeiro set abaixo e deslancharam para confirmar o favoritismo. As dominicanas foram atropeladas na segunda parcial e até melhoraram depois, mas não foram páreas para as segundas colocadas no ranking mundial. A Rep. Dominicana é a 11ª do mundo e havia perdido os dois duelos anteriores contra o Brasil pelo Mundial por 3 a 0 —em 2018 e 2014.

Gabi foi a maior pontuadora da partida, com 20. Julia Bergmann, Rosamaria e Diana também se destacaram no ataque, com 13, nove e oito pontos, respectivamente. Do outro lado, a oposta Gaila foi o principal nome das dominicanas, responsável por 13 pontos.

A seleção enfrenta a França nas quartas, em duelo que ocorre na próxima quinta, dia 4. O horário da partida ainda será anunciada. Quem vencer terá pela frente Itália ou Polônia na semifinal.

Gabi e Julia Bergmann comemoram ponto do Brasil contra a República Dominicana, nas oitavas do Mundial de vôlei feminino Imagem: Divulgação/Volleyball World

As brasileiras vão rever as francesas após a vitória épica de virada na fase de grupos. Na primeira fase, a seleção saiu perdendo por 2 a 0, mas reagiu e levou o confronto direto pela liderança do Grupo C.

O Brasil busca o título inédito do Mundial feminino. A seleção possui cinco medalhas da competição, mas nenhuma de ouro. São quatro pratas e um bronze. O vice mais recente foi na última edição, em 2022, quando foi derrotada pela bicampeã Sérvia. A equipevem do prata da Liga das Nações para a Itália.

Curiosidade: Brasil está jogando "em casa" mesmo a 17 mil km de distância. Fãs tailandeses são fissurados pela seleção brasileira e comemoraram muito os pontos e defesas da equipe amarela.

Como foi o jogo

Dominicanas assustaram o Brasil no primeiro set. As adversárias entraram com mais intensidade, incomodaram a seleção durante toda a parcial e venceram com vantagem. Demonstraram nervosismo em quadra, as brasileiras cederam 12 pontos em erros próprios e praticamente só Gabi apareceu —foi responsável por 8 pontos. José Roberto Guimarães pediu tempo para tentar uma reação, mas não surtiu efeito.

A seleção acordou, engatou a quinta e "puniu" as oponentes com um atropelo. As favoritas emendaram cinco pontos de saque logo na volta e deslancharam, embaladas pela entrada de Rosamaria e pelos pontos de Bergmgann. Acuadas, as dominicanas só marcaram seu segundo ponto quando o Brasil já havia feito 12, mas conseguiram evitar que o set terminasse com uma lavada.

O Brasil manteve o domínio nas parciais seguintes, afastou qualquer perigo e confirmou a vaga nas quartas.