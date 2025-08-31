Brasil supera susto e avança às quartas do Mundial de Vôlei feminino
O Brasil assegurou a sua presença nas quartas de final do Campeonato Mundial feminino de Vôlei. Neste domingo, a equipe do técnico José Roberto Guimarães começou mal, mas se recuperou a bateu a República Dominica, em Bangkok, da Tailândia.
Resultado da partida
As brasileiras fecharam o duelo por 3 sets a 1, parciais de 18-25, 25-12, 25-20 e 25-12.
Próximo adversário
O Brasil irá reencontrar a França nas quartas de final do Mundial de Vôlei. As equipes se enfrentaram na primeira fase em um jogo duríssimo: vitória brasileira por 3 sets a 2.
? Números do jogo - Brasil x Rep. Dominicana
- Pontos de Ataque
Brasil 46 x 40 Rep.Dominicana
- Pontos de Bloqueio
Brasil 14 x 8 Rep.Dominicana
- Pontos de Saque
Brasil 6 x 1 Rep.Dominicana
- Pontos em erros do adversário
Brasil 27 x 20 Rep.Dominicana
- Total de pontos
Brasil 93 x 69 Rep.Dominicana.
Destaque do Brasil
A capitã Gabi brilhou na reação brasileira diante da República Dominicana. A ponteiro encerrou a partida com 21 pontos, sendo 17 de ataque, 3 de bloqueio e 1 de saque.