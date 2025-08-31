Topo

Esporte

Brasil supera susto e avança às quartas do Mundial de Vôlei feminino

31/08/2025 12h10

O Brasil assegurou a sua presença nas quartas de final do Campeonato Mundial feminino de Vôlei. Neste domingo, a equipe do técnico José Roberto Guimarães começou mal, mas se recuperou a bateu a República Dominica, em Bangkok, da Tailândia.

Resultado da partida

As brasileiras fecharam o duelo por 3 sets a 1, parciais de 18-25, 25-12, 25-20 e 25-12. 

Próximo adversário

O Brasil irá reencontrar a França nas quartas de final do Mundial de Vôlei. As equipes se enfrentaram na primeira fase em um jogo duríssimo: vitória brasileira por 3 sets a 2.

? Números do jogo - Brasil x Rep. Dominicana

  • Pontos de Ataque

    Brasil 46 x 40 Rep.Dominicana

  • Pontos de Bloqueio

    Brasil 14 x 8 Rep.Dominicana

  • Pontos de Saque

    Brasil 6 x 1 Rep.Dominicana

  • Pontos em erros do adversário

    Brasil 27 x 20 Rep.Dominicana

  • Total de pontos

    Brasil 93 x 69 Rep.Dominicana.

Destaque do Brasil

A capitã Gabi brilhou na reação brasileira diante da República Dominicana. A ponteiro encerrou a partida com 21 pontos, sendo 17 de ataque, 3 de bloqueio e 1 de saque.

