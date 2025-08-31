Brasil encerra Mundial Cadete de Judô com 5º lugar da equipe mista

Topo

Neste domingo, chegou ao fim a participação do Brasil no Campeonato Mundial Cadete de Judô. A Seleção terminou o torneio com o quinto lugar na disputa por equipes mistas da competição, disputada em Sofia, na Bulgária. O time chegou a brigar pelo bronze após passar por três confrontos preliminares, mas foi superado pelo Team IJF (atletas neutros) por 4×3.

Brasil termina em 5º nas equipes mistas

Ághata Paixão, Clarice Ribeiro e Anna Sperling conquistaram os pontos do Brasil sobre o Team IJF, mas, na luta de desempate, César Godoy foi derrotado por Kuligin.

Caminho até a disputa do bronze

Na primeira rodada, os brasileiros eliminaram o Canadá e, em seguida, a Polônia nas quartas de final. Já na semifinal, a Seleção foi superada por 4×2 pelo Japão, que levou a medalha de ouro mais tarde.

Cinco medalhas no total para o país

Ao fim do Mundial Cadete, o Brasil chegou à contagem de cinco medalhas:

  • ouro com Clarice Vallim e Clarice Ribeiro;

  • prata com Arthur Bonato;

  • bronzes com Nicole Marques e Laryssa Fonseca.

Melhor campanha da história

Esta foi a melhor campanha do judô brasileiro na história do evento, superando o resultado da edição de 2024 no número de ouros. Na ocasião, o Brasil levou um ouro, três pratas e dois bronzes no individual e um bronze com a equipe mista.

Brasil em 3º no quadro individual

Além da campanha histórica, o país ficou em terceiro lugar no quadro geral de medalhas individuais, atrás do Team IJF e do Uzbequistão. Japão e Geórgia completaram os cinco primeiros.

