Brasil bate a Argentina e conquista o pentacampeonato da AmeriCup

A Seleção Brasileira de basquete masculino é campeã da AmeriCup 2025! Neste domingo, em Manágua, na Nicarágua, o Brasil venceu a Argentina por 55 a 47 no Polideportivo Alexis Arguello e levantou o troféu continental pela quinta vez em sua história.

Com atuação sólida e controle da partida a partir do terceiro quarto, a equipe comandada por Aleksandar Petrovi? abriu 12 pontos de frente e soube administrar a vantagem até o fim. Yago Santos foi o cestinha da decisão, com 14 pontos e cinco assistências, enquanto Bruno Caboclo contribuiu com 11 pontos e sete rebotes.

Yago Santos, eleito o 'MVP' (Jogador Mais Valioso) do torneio, celebrou a conquista: "Vencemos como time! Vencemos como Brasil! Estou muito feliz, orgulhoso por tudo que fizemos aqui nessa AmeriCup. Superamos tudo, lesões, adversários duríssimos, jogando como um grupo, jogando com união para honrar essa camisa. É um título importante para todos nós, para o nosso basquete, uma conquista muito especial", disse.

O título encerra um jejum desde 2009 e coloca novamente o Brasil no topo da competição, após o vice em 2022 diante da própria Argentina. Agora, o país soma cinco conquistas da AmeriCup: 1984, 1988, 2005, 2009 e 2025.

Veja como foi Brasil x Argentina

O Brasil começou a final em ritmo forte. Com Guilherme Deodato inspirado ? autor de nove pontos ?, a seleção fechou o primeiro quarto em vantagem mínima: 16 a 15.

No segundo período, Yago Santos e Bruno Caboclo assumiram o protagonismo ofensivo. O armador marcou nove pontos e o pivô contribuiu com oito, levando a equipe ao intervalo com sete pontos de frente: 31 a 24.

Na volta do intervalo, o Brasil chegou a abrir 11 pontos, mas desperdiçou oportunidades de ampliar. A Argentina reagiu e diminuiu a diferença para seis, deixando o duelo em aberto antes do último quarto.

No período final, a equipe de Petrovi? voltou mais concentrada e alcançou sua maior vantagem: 12 pontos. Os argentinos ainda tentaram encostar, mas a defesa brasileira funcionou bem nos momentos decisivos. Assim, a seleção fechou em 55 a 47 e confirmou o pentacampeonato da AmeriCup.