Topo

Esporte

Brasil bate a Argentina e conquista o pentacampeonato da AmeriCup

31/08/2025 23h45

A Seleção Brasileira de basquete masculino é campeã da AmeriCup 2025! Neste domingo, em Manágua, na Nicarágua, o Brasil venceu a Argentina por 55 a 47 no Polideportivo Alexis Arguello e levantou o troféu continental pela quinta vez em sua história.

Com atuação sólida e controle da partida a partir do terceiro quarto, a equipe comandada por Aleksandar Petrovi? abriu 12 pontos de frente e soube administrar a vantagem até o fim. Yago Santos foi o cestinha da decisão, com 14 pontos e cinco assistências, enquanto Bruno Caboclo contribuiu com 11 pontos e sete rebotes.

Yago Santos, eleito o 'MVP' (Jogador Mais Valioso) do torneio, celebrou a conquista: "Vencemos como time! Vencemos como Brasil! Estou muito feliz, orgulhoso por tudo que fizemos aqui nessa AmeriCup. Superamos tudo, lesões, adversários duríssimos, jogando como um grupo, jogando com união para honrar essa camisa. É um título importante para todos nós, para o nosso basquete, uma conquista muito especial", disse.

O título encerra um jejum desde 2009 e coloca novamente o Brasil no topo da competição, após o vice em 2022 diante da própria Argentina. Agora, o país soma cinco conquistas da AmeriCup: 1984, 1988, 2005, 2009 e 2025.

Veja como foi Brasil x Argentina

O Brasil começou a final em ritmo forte. Com Guilherme Deodato inspirado ? autor de nove pontos ?, a seleção fechou o primeiro quarto em vantagem mínima: 16 a 15.

No segundo período, Yago Santos e Bruno Caboclo assumiram o protagonismo ofensivo. O armador marcou nove pontos e o pivô contribuiu com oito, levando a equipe ao intervalo com sete pontos de frente: 31 a 24.

Na volta do intervalo, o Brasil chegou a abrir 11 pontos, mas desperdiçou oportunidades de ampliar. A Argentina reagiu e diminuiu a diferença para seis, deixando o duelo em aberto antes do último quarto.

No período final, a equipe de Petrovi? voltou mais concentrada e alcançou sua maior vantagem: 12 pontos. Os argentinos ainda tentaram encostar, mas a defesa brasileira funcionou bem nos momentos decisivos. Assim, a seleção fechou em 55 a 47 e confirmou o pentacampeonato da AmeriCup.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Palmeiras: o 'velho' Vitor Roque está de volta? Colunistas debatem

Brasileirão: veja os gols e melhores momentos dos jogos da 22ª rodada

Brasil bate a Argentina e conquista o pentacampeonato da AmeriCup

Seattle Sounders fatura a Leagues Cup e impõe novo revés a Messi e ao Inter Miami

Lucas Freitas explode contra arbitragem e tem "volta por cima" em vitória do Vasco

Palmeiras em modo 'arame liso'? Colunistas avaliam empate com Corinthians

Corinthians recusa oferta de R$ 190 mi da Roma por Yuri Aberto e prioriza manutenção do elenco

Messi passa em branco, Inter Miami cai para Seattle e é vice da Leagues Cup

Vasco ganha do lanterna Sport e deixa o Z4 do Campeonato Brasileiro

Basquete: Brasil derrota Argentina na final e é campeão da AmeriCup

Internacional alivia pressão sobre Roger Machado e vence o Fortaleza no Beira-Rio