Topo

Esporte

Borussia Dortmund bate Union Berlin e garante primeira vitória no Alemão

31/08/2025 15h04

Neste domingo, no Signal Iduna Park, o Borussia Dortmund venceu o Union Berlin sem sustos por 3 a 0 e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Alemão, na segunda rodada. Os gols dos mandantes foram anotados por Guirassy (duas vezes) e Felix Nmecha.

Com o resultado, o Borussia Dormtund saltou para a terceira posição, com quatro pontos conquistados neste início. Já o Union Berlin, derrotado, ficou na décima colocação, com três unidades conquistadas.

Agora, ambas as equipes param seus respectivos calendários para dar espaço à data Fifa. Pela terceira rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund visita o Heindenheim, às 10h30 (de Brasília) do dia 13, sábado. A bola vai rolar na Voith-Arena. Já o Union Berlin, no mesmo dia e no mesmo horário, recebe o Hoffenheim, no Stadion An der Alten Forsterei.

Borussia Dortmund x Union Berlin: os gols

O primeiro gol saiu nos minutos finais do primeiro tempo, aos 44. Após boa jogada de Yan Couto pela direita, o lateral cruzou rasteiro para Guirassy, que se posicionou bem e finalizou de primeira, abrindo o placar para o Borussia Dortmund.

Na segunda etapa, o atacante guineense voltou a brilhar. Aos 13 minutos, ele recebeu de Maximilian Beier dentro da área, tabelou rápido e, com categoria, tocou por cima do goleiro Rønnow para ampliar a vantagem.

O terceiro gol selou a vitória aurinegra, aos 36 minutos. Beier aproveitou falha da defesa do Union Berlin, invadiu a área e bateu firme no canto, sem chances de defesa, decretando o 3 a 0 em Dortmund.

Confira os outros resultados deste domingo pelo Alemão: 

Wolfsburg 1 x 1 Mainz

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Calouro da RB, Hadjar quebra troféu de cerâmica pintada à mão após pódio inédito na Holanda

Fla escala De la Cruz e Grêmio tem Carlos Vinicius no ataque; veja os times

Escalação do Santos: Neymar volta ao time após não ser convocado para a Seleção

Vojvoda estreia no Santos com Neymar titular contra o Flu; veja times

Borussia Dortmund bate Union Berlin e garante primeira vitória no Alemão

Transmissão ao vivo de Rayo Vallecano x Barcelona pelo Espanhol: veja onde assistir

Onde vai passar Sport x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Santos acerta o empréstimo de Lautaro Díaz, atacante do Cruzeiro

Bortoleto lamenta oportunidades perdidas e cobra revisão após corrida caótica na Holanda

Poatan treina defesa de quedas e mostra rosto machucado para revanche no UFC 320

Com golaço de falta, Liverpool bate o Arsenal e assume a ponta do Inglês