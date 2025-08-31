Borussia Dortmund bate Union Berlin e garante primeira vitória no Alemão

Neste domingo, no Signal Iduna Park, o Borussia Dortmund venceu o Union Berlin sem sustos por 3 a 0 e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Alemão, na segunda rodada. Os gols dos mandantes foram anotados por Guirassy (duas vezes) e Felix Nmecha.

Com o resultado, o Borussia Dormtund saltou para a terceira posição, com quatro pontos conquistados neste início. Já o Union Berlin, derrotado, ficou na décima colocação, com três unidades conquistadas.

Agora, ambas as equipes param seus respectivos calendários para dar espaço à data Fifa. Pela terceira rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund visita o Heindenheim, às 10h30 (de Brasília) do dia 13, sábado. A bola vai rolar na Voith-Arena. Já o Union Berlin, no mesmo dia e no mesmo horário, recebe o Hoffenheim, no Stadion An der Alten Forsterei.

Borussia Dortmund x Union Berlin: os gols

O primeiro gol saiu nos minutos finais do primeiro tempo, aos 44. Após boa jogada de Yan Couto pela direita, o lateral cruzou rasteiro para Guirassy, que se posicionou bem e finalizou de primeira, abrindo o placar para o Borussia Dortmund.

Na segunda etapa, o atacante guineense voltou a brilhar. Aos 13 minutos, ele recebeu de Maximilian Beier dentro da área, tabelou rápido e, com categoria, tocou por cima do goleiro Rønnow para ampliar a vantagem.

O terceiro gol selou a vitória aurinegra, aos 36 minutos. Beier aproveitou falha da defesa do Union Berlin, invadiu a área e bateu firme no canto, sem chances de defesa, decretando o 3 a 0 em Dortmund.

Confira os outros resultados deste domingo pelo Alemão:

Wolfsburg 1 x 1 Mainz