Bidon leva terceiro amarelo e desfalca o Corinthians na próxima rodada do Brasileiro

O Corinthians ganhou um desfalque para o duelo contra o Fluminense, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão perdeu Breno Bidon, que recebeu o terceiro amarelo no clássico contra o Palmeiras, neste domingo, e terá que cumprir suspensão.

Bidon foi advertido pelo árbitro Ramon Abatti Abel aos 39 minutos do primeiro tempo. O volante corintiano parou Flaco López com falta no meio-campo e impediu um possível contra-ataque do Palmeiras. Desse modo, ele acabou recebendo o terceiro cartão amarelo.

Bidon foi o único jogador do Corinthians que estava pendurado a levar amarelo. Além do jovem volante, Charles, Gui Negão e até mesmo o técnico Dorival Júnior também corriam risco de perder o próximo jogo, mas escaparam da punição.

Dorival, portanto, terá que resolver o problema no meio-campo contra o Fluminense, já que Bidon havia conquistado uma vaga entre os titulares. Para a posição, o treinador conta com Charles, Maycon e Ryan, além dos garotos André Luiz e Luiz Gustavo Bahia.

André Carrillo e José Martínez, por sua vez, estão entregues ao departamento médico. Raniele também pode gerar uma nova dor de cabeça para o treinador, já que sentiu dores e deixou o clássico de maca. A expectativa é que, após a data Fifa, ao menos o venezuelano possa voltar a ficar à disposição. Ele se recupera de uma fratura na mão, mas já iniciou a transição física e foi, inclusive, convocado para a seleção venezuelana.

Na atual temporada, Breno Bidon soma um gol e uma assistência em 37 partidas, sendo 26 como titular.

Sem Bidon, portanto, o Corinthians retorna aos gramados pelo Campeonato Brasileiro somente após a data Fifa. O Timão visita o Fluminense no dia 13 de setembro (sábado), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada.

Antes disso, porém, o Alvinegro encara o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR. A bola rola no dia 10 de setembro, às 21h30, na Neo Química Arena. Para este confronto, Bidon estará à disposição.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Athletico-PR (jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil)

(jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil) Data e horário: 10/09 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)