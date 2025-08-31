Topo

Bia Haddad é ovacionada em quadra e registra melhor campanha do ano em Slam

Bia Haddad comemora após vencer Maria Sakkari e avançar às oitavas do US Open - Mike Stobe/AFP
Bia Haddad comemora após vencer Maria Sakkari e avançar às oitavas do US Open Imagem: Mike Stobe/AFP
31/08/2025 10h08

Bia Haddad foi exaltada pelo público presente no estádio Louis Armostrong após confirmar sua vaga nas oitavas de final do US Open. A tenista brasileira, que vive uma temporada turbulenta, recuperou seu sorriso e já registra sua melhor campanha do ano em Grand Slams.

"Bia, Bia"

Os torcedores da segunda quadra principal do evento aplaudiram Bia Haddad de pé. A número 1 do Brasil voltou a ter uma atuação sólida e atropelou a grega Maria Sakkari, ex-número 3 do mundo, por 6/1 e 6/2.

Os brasileiros na arquibancada puxaram o canto de "Olé, olé, olé, olá, Bia, Bia". A partida, embora tenha sido rápida, terminou apenas de madrugada, mas isso não diminuiu o entusiasmo da torcida verde e amarela na entrevista pós-jogo.

A tenista paulista recuperou o sorriso e já tem sua melhor campanha em Slams em 2025. Bia Haddad enfrenta um ano de oscilação, com mais derrotas do que vitórias e deixando o top 20, mas volta à uma oitavas de final em Grand Slam. Até então, ela havia avançado até a terceira rodada do Australian Open, perdido na estreia de Roland Garros e se despedido de Wimbledon na segunda rodada.

Falando em português, a brasileira ainda chamou a torcida brasileira para voltar a apoiá-la diante de uma tenista da casa. Ela encara na próxima fase a norte-americana Amanda Anisimova, vice-campeã de Wimbledon e cabeça de chave 8 do torneio.

b - REUTERS/Eduardo Munoz - REUTERS/Eduardo Munoz
Beatriz Haddad Maia na terceira rodada do US Open em 2025
Imagem: REUTERS/Eduardo Munoz

Obrigado a todos, sei que é muito tarde, obrigado por virem e apoiarem o tênis feminino. Tive que melhorar algumas coisas da ultima partida, estou feliz com minha mentalidade. Foi mais rápido do que imaginei, mas estou feliz com meu trabalho hoje

Pessoal [falando em português], vamos jogar contra a mericana na cas adeles, espero vocês na próxima rodada.
Bia Haddad

