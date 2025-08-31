Bia Haddad brilha além da meia-noite e volta às oitavas do US Open

Em uma longa rodada de sábado à noite em Nova York, Beatriz Haddad Maia e sua adversária, Maria Sakkari (30 anos, #64 do mundo), só entraram no Estádio Louis Armstrong às 23h30min locais, e a brasileira fez valer a espera. Com uma atuação consistente, apostando em pontos longos e errando pouquíssimo, a paulista de 29 anos foi brilhante. Fez 6/1 e 6/2, fechando a partida além da meia-noite e conquistando uma vaga nas oitavas de final do US Open.

Será a segunda vez seguida de Bia entre as 16 melhores do torneio americano. Ano passado, a paulista foi uma rodada mais adiante e só foi eliminada nas quartas. Este ano, terá a chance de repetir a campanha de 2024, mas não será simples. Sua próxima oponente será Amanda Anisimova, número 9 do mundo e atual vice-campeã de Wimbledon. Neste sábado, americana de 24 anos superou a romena Jaqueline Cristian (#50) por 6/4, 4/6 e 6/2.

A vitória sobre Sakkari aumentou a freguesia nos confrontos diretos com a grega. Bia venceu todos os cinco jogos em que teve a europeia pela frente. Contra Anisimova, a brasileira tem três partidas e venceu apenas uma. O último duelo aconteceu em janeiro de 2023, no WTA de Brisbane, e teve vitória de Haddad Maia por 6/4 e 7/5.

Como aconteceu

Bia começou a partida adotando a mesma postura do jogo anterior: apostando em longas trocas de bola, correndo poucos riscos, mas cometendo poucos erros. Sakkari teve problemas já no quarto game. A brasileira venceu três pontos longos que terminaram com erros da grega, conseguiu a primeira quebra do duelo e abriu 3/1. Dois games depois, mais falhas de Sakkari - inclusive uma dupla falta no break point - deram mais uma quebra para Bia, que abriu 5/1 e fechou a parcial em seguida. Até então, a paulista tinha cometido apenas três erros não forçados - contra 12 de Sakkari - e somava seis bolas vencedoras, mesmo número da oponente.

Beatriz Haddad Maia takes the first set from Maria Sakkari 6-1, thanks in part to points like this pic.twitter.com/mHLqHAfLCb -- US Open Tennis (@usopen) August 31, 2025

O segundo set começou mais equilibrado, com Sakkari conseguindo impor sua maior agressividade em um par de games de saque. No quinto game, porém, a grega cometeu uma dupla falta e mais dos erros não forçados, e Bia novamente anotou uma quebra, tomando a dianteira. Pouco depois, a paulista confirmou seu saque sem perder pontos e abriu 4/2. Sakkari não conseguiu fazer nada para mudar a dinâmica do duelo, e Bia não deixou seu nível cair. Anotou mais uma quebra no sétimo game e fechou a conta pouco depois. Game, set, match, Haddad Maia.

Apenas sete erros não forçados de Bia Haddad (e três deles foram duplas faltas). Outra partida muito sólida da brasileira neste #usopen pic.twitter.com/DQVe1kGnXt -- Alexandre Cossenza (@saqueevoleio) August 31, 2025

