Topo

Esporte

Vitória conta com golaço, bate Atlético-MG em casa e deixa o Z4 do Brasileirão

Erick comemora gol marcado pelo Vitória contra o Atlético-MG no Brasileirão - Márcio José/AGIF
Erick comemora gol marcado pelo Vitória contra o Atlético-MG no Brasileirão Imagem: Márcio José/AGIF

31/08/2025 20h30

O Vitória contou com um golaço para vencer o Atlético-MG por 1 a 0, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. O único gol do duelo foi anotado por Erick, no início da partida.

Desta forma, o Galo, ainda sem técnico após a queda de Cuca, chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer, sendo três derrotas consecutivas. O time mineiro tem 24 pontos e aparece na 13ª colocação. O Rubro-Negro, por sua vez, se recuperou da goleada histórica sofrida contra o Flamengo por 8 a 0, chegou aos 22 pontos e deixou a zona de rebaixamento, agora em 16º.

Relacionadas

Palmeiras domina Corinthians na Arena, mas faz gol contra e só empata Dérbi

Santos e Flu empatam em dia de estreia de Vojvoda e Neymar sem brilho

Goleiro faz de pênalti, Grêmio arranca empate e frustra festa do Flamengo

Agora, ambas as equipes pausam os seus respectivos duelos para dar espaço aos jogos da Data Fifa. O Atlético-MG volta aos gramados no dia 11 de setembro, quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Cruzeiro, pela volta das quartas da Copa do Brasil, no Mineirão. O Vitória, por sua vez, pela 23ª rodada do Brasileirão, visita o Fortaleza, no Castelão, às 16h do dia 13.

Como foi o jogo

O Vitória abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo. Erick recebeu passe de Osvaldo pela direita da grande área e finalizou de chapa, colocado, no ângulo direito de Everson, sem chances de defesa.

Durante o restante da primeira etapa, o Atlético-MG tentou responder com chutes de Hulk e Cuello, e o Vitória criou oportunidades com Kayzer e Willian Oliveira, mas o goleiro Lucas Arcanjo e a defesa do Leão conseguiram evitar novos gols.

No segundo tempo, o Atlético-MG tentou pressionar em busca do empate, mas esbarrou na trave, em boas defesas de Lucas Arcanjo e também em erros de finalização. Cuello acertou o poste em jogada individual, Hulk assustou em chutes de fora, e Scarpa quase marcou em finalização cruzada.

O Vitória respondeu em contra-ataques: Fabri obrigou Everson a grande defesa, Ronald chegou a sair cara a cara, mas estava impedido, e Ramon também levou perigo.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Corinthians rejeita proposta de quase R$ 200 mi da Roma por Yuri Alberto

Djokovic domina freguês e volta às quartas no US Open

Casagrande: 'Neymar quer tumultuar ambiente de Ancelotti'

Neymar mostra foto da perna ferida após empate do Santos: "É toda vez isso"

Abel diz o que faltou para o Palmeiras no Derby e revela "sentimento de derrota" após empate

Dorival joga a toalha sobre reforços no Corinthians: 'É conviver com isso'

Filipe Luís lamenta empate e destaca superioridade do Flamengo diante do Grêmio

Abel Ferreira recebe 3° cartão amarelo e não comanda o Palmeiras contra o Internacional

Hugo Souza destaca ausências e vê saldo positivo com empate no Dérbi

Vitória reage após 8 a 0 e bate Atlético-MG em jogo de técnicos interinos em Salvador

Flaco vê Palmeiras "muito melhor" em Derby e lamenta empate: "O resultado não foi reflexo do jogo"