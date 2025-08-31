Vitória conta com golaço, bate Atlético-MG em casa e deixa o Z4 do Brasileirão

O Vitória contou com um golaço para vencer o Atlético-MG por 1 a 0, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. O único gol do duelo foi anotado por Erick, no início da partida.

Desta forma, o Galo, ainda sem técnico após a queda de Cuca, chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer, sendo três derrotas consecutivas. O time mineiro tem 24 pontos e aparece na 13ª colocação. O Rubro-Negro, por sua vez, se recuperou da goleada histórica sofrida contra o Flamengo por 8 a 0, chegou aos 22 pontos e deixou a zona de rebaixamento, agora em 16º.

Agora, ambas as equipes pausam os seus respectivos duelos para dar espaço aos jogos da Data Fifa. O Atlético-MG volta aos gramados no dia 11 de setembro, quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Cruzeiro, pela volta das quartas da Copa do Brasil, no Mineirão. O Vitória, por sua vez, pela 23ª rodada do Brasileirão, visita o Fortaleza, no Castelão, às 16h do dia 13.

Como foi o jogo

O Vitória abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo. Erick recebeu passe de Osvaldo pela direita da grande área e finalizou de chapa, colocado, no ângulo direito de Everson, sem chances de defesa.

Durante o restante da primeira etapa, o Atlético-MG tentou responder com chutes de Hulk e Cuello, e o Vitória criou oportunidades com Kayzer e Willian Oliveira, mas o goleiro Lucas Arcanjo e a defesa do Leão conseguiram evitar novos gols.

No segundo tempo, o Atlético-MG tentou pressionar em busca do empate, mas esbarrou na trave, em boas defesas de Lucas Arcanjo e também em erros de finalização. Cuello acertou o poste em jogada individual, Hulk assustou em chutes de fora, e Scarpa quase marcou em finalização cruzada.

O Vitória respondeu em contra-ataques: Fabri obrigou Everson a grande defesa, Ronald chegou a sair cara a cara, mas estava impedido, e Ramon também levou perigo.