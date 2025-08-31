Atlético-MG busca recuperação contra o Vitória em jogo com técnicos interinos

Depois de um péssimo resultado na Copa do Brasil, o Atlético-MG volta sua atenção ao Campeonato Brasileiro, em que também não vive bom momento. Neste domingo, às 18h30, visita o Vitória no Barradão, em Salvador (BA), pela 22ª rodada. O adversário baiano está em situação ainda mais delicada e busca reação diante de sua torcida.

Na última quarta-feira, o Atlético foi derrotado em casa, por 2 a 0, pelo rival Cruzeiro, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O resultado definiu a queda do técnico Cuca e aumentou a pressão do time, que não vence há três jogos no Brasileirão: empatou com o Vasco (1 a 1) e perdeu para Grêmio (3 a 1) e São Paulo (2 a 0). Com 24 pontos, está na metade de baixo da tabela.

O auxiliar Lucas Gonçalves comandará o elenco mineiro junto com a comissão técnica permanente. A diretoria se movimenta para anunciar rapidamente um técnico, pois a ideia é que o novo trabalho seja iniciado no início da semana. Depois do Vitória, o próximo compromisso será apenas em 11 de setembro, no segundo jogo das quartas da Copa do Brasil.

Como o time terá um bom tempo de preparação após este jogo, o auxiliar Lucas Gonçalves não deve se preocupar em poupar jogadores. Ele ainda terá retornos de peso para montar a escalação: o zagueiro Junior Alonso e os atacantes Hulk, Cuello e Dudu, que cumpriram suspensão contra o São Paulo. A lista de desfalques, porém, é grande: Bernard, Saravia, Lyanco, Patrick, Cadu e Caio Maia, todos no departamento médico.

O Vitória está em situação ainda pior no Brasileirão. São seis jogos sem vencer, sendo quatro empates e duas derrotas. Para piorar, a última derrota na segunda-feira passada, foi um estrondoso 8 a 0 para o Flamengo. O último triunfo aconteceu em 20 de julho, quando fez 1 a 0 no Red Bull Bragantino, em casa. Com 19 pontos, integra a zona de rebaixamento (Z-4).

O time baiano também está sendo comandado interinamente por Rodrigo Chagas, após a demissão de Fábio Carille. O interino terá à disposição Matheuzinho e Baralhas, que estão recuperados de lesões e treinaram normalmente. O zagueiro Camutanga e o volante Dudu foram regularizados e também podem jogar. Raúl Cáceres, que vinha fazendo transição física, é outro que deve ser relacionado.

Chagas explicou que a prioridade é retomar a confiança do elenco. "O presidente me deu total liberdade, carta branca para trabalhar. Essa confiança é importante. A primeira coisa que temos que trabalhar é o psicológico dos atletas. Recuperar eles", detalhou.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X ATLÉTICO-MG

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos (Camutanga) e Ramon; Ricardo Ryller (Baralhas), Ronald Lopes e Pepê (Matheuzinho); Erick, Renato Kayzer e Osvaldo. Técnico: Rodrigo Chagas (interino).

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk. Técnico: Lucas Gonçalves (interino).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).