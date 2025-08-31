Atlético-MG avança em negociações com Martín Anselmi para a vaga de Cuca

O Atlético Mineiro está em negociações concretas para que o argentino Martín Anselmi assuma o cargo de treinador, após a demissão de Cuca. Apesar de outros nomes terem sido especulados nas últimas horas, Anselmi aparece hoje como o mais avançado para se tornar o novo comandante da equipe.

Anselmi, de 39 anos, é considerado um técnico jovem e promissor. Seu último trabalho foi no Porto, de Portugal. Antes disso, esteve vinculado ao Independiente del Valle, do Equador, e ao Cruz Azul, do México, clubes que em determinado momento impediram sua chegada ao futebol brasileiro por conta de contratos vigentes.

Agora, com a situação resolvida, o argentino desponta como o principal candidato a dirigir o Galo.