Atlético-GO ganha do Amazonas e se afasta do Z4 na Série B

31/08/2025 19h35

O Atlético-GO ganhou do Amazonas neste domingo por 2 a 0, em jogo válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Luizão e Robert Santos anotaram os gols dos mandantes no Estádio Antônio Accioly.

Com o resultado, o Atlético-GO conseguiu se afastar da zona de rebaixamento. Agora, o time da casa é o 13º colocado, com 31 pontos. Já o clube de Manaus abre o Z4, com 24.

Ambas as equipes voltam a campo pela Série B. O Amazonas recebe o Remo na sexta-feira, às 17h (de Brasília). O Atlético-GO, por sua vez, visita o Novorizontino na próxima segunda-feira, às 19h30.

Os gols do jogo

Aos 44 minutos da primeira etapa, Adriano Martins dividiu com Guilherme Xavier e a bola sobrou na área para Luizão, que finalizou cruzado para inaugurar o marcador pelo Atlético-GO.

A equipe da casa ampliou com um golaço, aos 11 minutos do segundo tempo. Kelvin tocou na ponta da área para Robert Santos cortar e bater de chapa, na bochecha da meta adversária.

