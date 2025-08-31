Athletic-MG espanta má fase, bate Volta Redonda e deixa a zona da degola na Série B

A série sem vitórias do Athletic-MG na Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim. Na noite deste domingo, o time mineiro foi até o Estádio Raulino de Oliveira para encarar o Volta Redonda, em duelo direto contra o rebaixamento pela 24ª rodada, e superou o time fluminense por 2 a 0, pegando o elevador na tabela de classificação.

Apesar de dominar a posse de bola e criar mais chances, o Volta Redonda parou em uma noite inspirada do goleiro Adriel e viu o Athletic definir o jogo em dois gols originados de bolas paradas.

Com o resultado, o time de São João del-Rei foi a 28 pontos, quebrou uma sequência de seis jogos sem vitória e saltou para a 15ª colocação, deixando a zona de rebaixamento. Do outro lado, com 23, o Volta Redonda segue na 18ª posição, quatro atrás do Botafogo-SP, primeiro time fora da zona da degola.

A batalha direta na luta contra o rebaixamento começou agitada. Logo aos 5, o Volta Redonda teve uma boa chegada com Raí, que arriscou de longe e Adriel defendeu. Aos nove, foi a vez de Raí servir Gabriel Pinheiro, que de cabeça, acertou a trave.

O jogo então esfriou e voltou a ter emoções apenas aos 43, quando MV arriscou da entrada da área e Adriel defendeu novamente, levando o jogo para o intervalo em empate.

Na volta para o segundo tempo, quem teve a primeira chance de abrir o placar foi novamente o Volta Redonda, com MV, que mais uma vez parou em boa defesa de Adriel. Entretanto, quem sorriu primeiro foi o time visitante. Aos 16, Sandry mandou na área, e após bate e rebate, David Braga mandou para o fundo do gol.

E foi novamente na bola parada que o Athletic conseguiu matar o duelo. Em momento em que o time da casa buscava o empate, em cobrança de falta, Jonathan subiu livre na área, mandou de cabeça e deu números finais à partida, vencendo o adversário por 2 a 0.

As equipes voltam a campo para a 25ª rodada da Série B em dias distintos. Na sexta-feira (05), o Volta Redonda vai até à Curuzu para encarar o Paysandu, a partir das 19h. Já na segunda-feira (08), é a vez do Athletic-MG visitar o Vila Nova, no Onésio Brasileiro Alvarenga.

FICHA TÉCNICA:

VOLTA REDONDA 0 X 2 ATHLETIC-MG

VOLTA REDONDA - Jefferson Paulino; Gabriel Pinheiro, Fabrício (Daniel Cabral) e Lucas Adell; Wellington Silva, André Luiz (PK), Raí e Sánchez (Juninho Monteiro); MV, João Pedro (Lucas Chávez) e Matheus Lucas (Kayke). Técnico: Rogério Corrêa.

ATHLETIC-MG - Adriel; Douglas Pelé, Alex (Yuri), Sidimar e Rodrigo Gelado; João Miguel (Fabrício Isidoro), Sandry e David Braga; Welinton Torrão (Jhonatan), Ronaldo Tavares (Neto Costa) e Alessio da Cruz (Max). Técnico: Rui Duarte.

GOLS - David Braga, aos 16, e Jhonatan, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Pedro, Sánchez, Matheus Lucas, Daniel Cabral, Wellington Silva e Gabriel Pinheiro (Volta Redonda); João Miguel, Douglas Pelé e Neto Costa (Athletic).

ÁRBITRO - Luciano da Silva Miranda Filho (CE).

RENDA - R$ 28.710,00,

PÚBLICO - 1.612 presentes.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).