Ataque de Abel amarga jejum de 8 jogos no Dérbi e aposta em embalo de dupla

do UOL

Do UOL, em São Paulo

31/08/2025 05h30

O Palmeiras enfrentará o Corinthians pela última vez em 2025 e, além da chance de uma "revanche", o ataque alviverde pode encerrar um jejum de aproximadamente 1 ano e meio contra o rival paulista.

O que aconteceu

Os atacantes do time de Abel Ferreira não balançam a rede em Dérbis desde a primeira fase do Paulistão de 2024. Na ocasião, o Alviverde empatou e 2 a 2 com o rival, na Arena Barueri, com gols de Endrick e Flaco López.

Quem esteve mais próximo de encerrar o jejum foi Maurício, que integra o setor ofensivo alviverde, mas é meio-campista. O camisa 18 deixou o dele no empate em 1 a 1 pela primeira fase do Paulistão 2025.

Fabinho (meia), Vitor Reis (zagueiro), Piquerez (lateral) e Emiliano Martínez (meia) foram os outros que furaram a zaga alvinegra ao longo dos últimos oito jogos. Curiosamente, os dois primeiros nomes sequer integram mais o elenco.

Para completar, o time de Abel tem sofrido para marcar contra o Corinthians. O Palmeiras tem cinco gols nos últimos oito clássicos, além de um vice-campeonato paulista e uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Alviverde, porém, conta com seu ataque reformulado para voltar a marcar no Dérbi. Abel tem apostado na dupla de centroavantes Vitor Roque e Flaco López, que pode iniciar uma partida pela quinta vez consecutiva — primeira em um clássico paulista.

O Palmeiras também tem como trunfo o embalado Flaco López. Além de ter sido o último atacante a marcar contra o Corinthians, é o artilheiro do time no ano e há poucos dias foi convocado pela primeira vez para servir à seleção argentina.

Jejum também na Neo Química

O Alviverde não bate o rival paulista como visitante desde agosto de 2022. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 1 a 0, pelo Brasileirão, com gol contra do volante Roni.

Desde então, foram cinco jogos, com três empates e duas vitórias do Corinthians. A última aconteceu há um mês, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Palmeiras tenta encerrar o tabu amanhã, às 18h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do Brasileirão. O Alviverde é o vice-líder da competição com 42 pontos, enquanto o Corinthians é o 11º, com 25.

O Dérbi na Era Abel Ferreira

  • Jogos: 20
  • Vitórias do Palmeiras: 8
  • Vitórias do Corinthians: 5
  • Empates: 7

