Astro da NFL marca presença em jogo do Santos e recebe camisa de Neymar

Neymar entrega camisa do Santos a Odell Beckham Jr, astro da NFL - Reprodução
Neymar entrega camisa do Santos a Odell Beckham Jr, astro da NFL Imagem: Reprodução

31/08/2025 16h06

O Santos contou com o visitante ilustre neste domingo, no duelo com o Fluminense, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Odell Beckham Jr., jogador de futebol americano, marcou presença no estádio para acompanhar a partida e aproveitou para interagir com o seu amigo Neymar.

O que aconteceu

Odell Beckham Jr. foi presenteado com uma camisa do ídolo santista, que fez questão de cumprimentá-lo durante o aquecimento das equipes no gramado.

Neymar e o norte-americano se abraçaram e conversaram rapidamente antes de a bola rolar para mais uma importante partida do Santos no Campeonato Brasileiro.

O astro da NFL defendeu o Miami Dolphins na última temporada, mas foi liberado em dezembro de 2024. Atualmente ele é agente livre e ainda não definiu seu futuro como jogador de futebol americano.

Odell Beckham Jr. marcou época como jogador do New York Giants, mas ao longo dos anos se destacou não só pela sua qualidade técnica como jogador de futebol americano, mas também por seu comportamento fora de campo, acumulando processos e acusações que acabaram manchando sua carreira como atleta.

