Arrascaeta lamenta "pequenos detalhes" que custaram a vitória do Flamengo

A liderança do Campeonato Brasileiro foi mantida, mas o sentimento no vestiário do Flamengo era de frustração. Após abrir o placar e controlar a maior parte do jogo, o time cedeu o empate em 1 a 1 para o Grêmio no final da partida, tropeçando em casa e perdendo a chance de disparar no topo da tabela.

Na saída de campo, o capitão e autor do gol rubro-negro, Giorgian de Arrascaeta, lamentou a vitória que escapou por entre os dedos.

O uruguaio, que marcou um belo gol no início do segundo tempo após tabela com Pedro, resumiu a sensação do elenco. Para ele, a equipe precisa se atentar aos momentos decisivos que têm custado pontos preciosos.

"Infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória, acabou escapando no finalzinho," analisou o camisa 14 do Flamengo, à Globo. "São pequenos detalhes que temos que corrigir, mas já foi, agora vamos melhorar pro próximo jogo."

Apesar da frustração com o resultado coletivo, Arrascaeta celebrou o reencontro com as redes, que o recolocou na vice-artilharia do Brasileirão com 12 gols, e reafirmou seu compromisso em ajudar o Flamengo de todas as formas. "Estou feliz em ajudar o time, seja com gol ou assistência," completou o capitão.