Topo

Esporte

Arrascaeta lamenta "pequenos detalhes" que custaram a vitória do Flamengo

31/08/2025 18h34

A liderança do Campeonato Brasileiro foi mantida, mas o sentimento no vestiário do Flamengo era de frustração. Após abrir o placar e controlar a maior parte do jogo, o time cedeu o empate em 1 a 1 para o Grêmio no final da partida, tropeçando em casa e perdendo a chance de disparar no topo da tabela.

Na saída de campo, o capitão e autor do gol rubro-negro, Giorgian de Arrascaeta, lamentou a vitória que escapou por entre os dedos.

O uruguaio, que marcou um belo gol no início do segundo tempo após tabela com Pedro, resumiu a sensação do elenco. Para ele, a equipe precisa se atentar aos momentos decisivos que têm custado pontos preciosos.

"Infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória, acabou escapando no finalzinho," analisou o camisa 14 do Flamengo, à Globo. "São pequenos detalhes que temos que corrigir, mas já foi, agora vamos melhorar pro próximo jogo."

Apesar da frustração com o resultado coletivo, Arrascaeta celebrou o reencontro com as redes, que o recolocou na vice-artilharia do Brasileirão com 12 gols, e reafirmou seu compromisso em ajudar o Flamengo de todas as formas. "Estou feliz em ajudar o time, seja com gol ou assistência," completou o capitão.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Atlético-GO bate Amazonas em Goiânia e se afasta da zona de rebaixamento na Série B

Neymar critica uso do VAR e cobra reação do Santos: 'Água está batendo na b****'

Neymar reclama de regra e faz alerta ao Santos: 'Água batendo na bunda'

Torcida do Corinthians provoca Carlos Miguel e canta: 'Hugo Souza é seleção'

Neymar contraria Ancelotti e diz que não está na seleção por opção técnica

Barcelona joga mal e cede empate ao Rayo Vallecano no Espanhol

Arrascaeta lamenta "pequenos detalhes" que custaram a vitória do Flamengo

Yamal marca, mas Barcelona cede empate ao Rayo e vê Real Madrid liderar o Espanhol

Neymar comenta rivalidade com Thiago Silva e critica VAR: "Mudaria essas regras"

Arrascaeta lamenta empate do Fla e pede correções: 'Escapou no finalzinho'

Neymar nega lesão e diz que não convocação para Seleção foi "opção técnica"