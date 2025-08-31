Topo

Esporte

Após derrota, elenco do São Paulo tem folga e se reapresenta na quarta-feira

31/08/2025 17h17

Após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo terá folga e se reapresenta nesta quarta-feira (3 de setembro), às 16h (de Brasília), no SuperCT, iniciando a preparação para o duelo contra o Botafogo, que será disputado após a pausa para a data Fifa.

A sequência de oito jogos de invencibilidade do Tricolor paulista chegou ao fim no último sábado, com seis vitórias e dois empates. O gol que definiu a partida foi marcado por Matheus Pereira, em cobrança de falta aos 18 minutos do segundo tempo, após desvio em Alan Franco.

Com o resultado, o São Paulo permanece na sétima colocação, com 32 pontos, e perdeu a chance de, ao menos, dormir no G6.

Agora, com a paralisação do futebol brasileiro para a Data Fifa, o Tricolor volta a campo no próximo dia 14 de setembro, domingo, às 17h30, no Morumbi, contra o Botafogo, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro, por sua vez, enfrenta o Atlético-MG no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no dia 11 de setembro, às 19h30, no Mineirão.

A pausa da data Fifa permitirá ao São Paulo avançar na recuperação de jogadores lesionados e integrar Rafael Toloi à equipe. Lucas Moura e Marcos Antônio são os principais esperados para voltar, assim como Arboleda.

Wendell, já recuperado, pode usar o período para aprimorar suas condições físicas.Outros atletas, como Calleri, Ryan Francisco, Oscar e André Silva, continuam em recuperação.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Corinthians tem volta de Memphis, e Palmeiras vai com Aníbal no meio

Corinthians vai com Charles na lateral, e Palmeiras tem retorno de Aníbal; veja escalações

Camisa do Corinthians para o Derby terá patchs em alusão a jogo da NFL na Arena; confira

Após derrota, elenco do São Paulo tem folga e se reapresenta na quarta-feira

Transmissão ao vivo de Corinthians x Palmeiras pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Mirassol x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão: veja onde assistir

Brasil encerra Mundial Cadete de Judô com 5º lugar da equipe mista

Alcaraz dá show, faz ponto por trás das costas e vai às quartas no US Open

Atlético-MG avança em negociações com Martín Anselmi para a vaga de Cuca

Com fim da janela à vista, São Paulo corre contra o tempo por "sonho" Marcos Leonardo