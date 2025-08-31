Após derrota, elenco do São Paulo tem folga e se reapresenta na quarta-feira

Após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo terá folga e se reapresenta nesta quarta-feira (3 de setembro), às 16h (de Brasília), no SuperCT, iniciando a preparação para o duelo contra o Botafogo, que será disputado após a pausa para a data Fifa.

A sequência de oito jogos de invencibilidade do Tricolor paulista chegou ao fim no último sábado, com seis vitórias e dois empates. O gol que definiu a partida foi marcado por Matheus Pereira, em cobrança de falta aos 18 minutos do segundo tempo, após desvio em Alan Franco.

Com o resultado, o São Paulo permanece na sétima colocação, com 32 pontos, e perdeu a chance de, ao menos, dormir no G6.

Agora, com a paralisação do futebol brasileiro para a Data Fifa, o Tricolor volta a campo no próximo dia 14 de setembro, domingo, às 17h30, no Morumbi, contra o Botafogo, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro, por sua vez, enfrenta o Atlético-MG no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no dia 11 de setembro, às 19h30, no Mineirão.

A pausa da data Fifa permitirá ao São Paulo avançar na recuperação de jogadores lesionados e integrar Rafael Toloi à equipe. Lucas Moura e Marcos Antônio são os principais esperados para voltar, assim como Arboleda.

Wendell, já recuperado, pode usar o período para aprimorar suas condições físicas.Outros atletas, como Calleri, Ryan Francisco, Oscar e André Silva, continuam em recuperação.