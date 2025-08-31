Topo

Ancelotti vira o popstar de uma seleção em paz e com ambiente de testes

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, durante convocação - Rafael Ribeiro/CBF
Não é por não saber trabalhar com astros. Longe disso. Mas a convocação e a situação atual da seleção brasileira tornam o técnico Carlo Ancelotti o principal popstar da delegação brasileira atualmente.

A presença do italiano atrai holofotes e ainda não foi normalizada. Dá perceber nos estádios pelos quais ele passa e até mesmo no restaurante do prédio da CBF.

Os primeiros (e muitos ainda inéditos) passos de Ancelotti ajudam nesse contexto. Será a primeira vez dele treinando com a seleção na Granja Comary. Será o primeiro jogo no Maracanã e também na altitude de El Alto (4.000m), na Bolívia.

Desde que pisou no Brasil, Ancelotti conta com um esquema de segurança particular, que o acompanha por todos os lugares. Isso já gera um movimentação e um frisson por corredores de estádios.

Mesmo nos dias em que bate ponto no prédio da CBF, no Rio, costuma ser tietado quando aparece no restaurante e almoça no mesmo ambiente de alguns funcionários e convidados da casa. Ele também tem salário de popstar: R$ 5 milhões por mês.

O tamanho do currículo e o fato de ser o primeiro estrangeiro a comandar a seleção desde 1965 gera um ambiente de curiosidade e expectativa.

Como ele vai se comportar? Como vai ser a abordagem? Qual o nível de português? Na coletiva pós-convocação e na posterior entrevista exclusiva ao UOL, ele já mostrou avanços no idioma.

Astros longe

O técnico, nesta Data Fifa, não tem nem os principais jogadores da seleção ao redor. Vini Jr está suspenso do primeiro jogo e nem convocado foi. Neymar ainda não está 100% fisicamente, segundo o próprio Ancelotti, e está longe da seleção há quase dois anos.

Nem mesmo outros expoentes midiáticos da geração, como Rodrygo e Endrick, estão na lista. Paquetá possivelmente seja o principal nome — por tudo o que viveu nos últimos anos. Diante disso, nomes como Douglas Santos, Fabrício Bruno, Andrey Santos, dentre outros, foram convocados e podem ser testados.

Mas as coisas giram em torno de Ancelotti. É ele quem quer e precisa conhecer novos jogadores. Também é quem está em busca de uma cara nova para a seleção.

Foram só dois jogos, o suficiente para confirmar a classificação na Copa do Mundo, em um ciclo conturbado — que teve Diniz e Dorival.

Apesar da badalação direcionada para si, Ancelotti conseguiu pacificar o ambiente da seleção.

A chegada de um nome desse quilate traz a esperança de bom trabalho na Copa do Mundo. Quem sabe até resultando no brilho de mais uma estrela no peito.

