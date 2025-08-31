Ancelotti tem azar em 2ª lista, chega a 4 cortes e Brasileirão vira solução

De olho em testes nesta Data Fifa de setembro, Carlo Ancelotti fez sua segunda convocação como técnico da seleção brasileira. Entretanto, o treinador não contava com uma onda de cortes para os jogos contra Chile e Bolívia. A solução foi caseira: o Brasileirão.

Futebol caseiro resolve

Quatro jogadores precisaram ser cortados por lesão. Alex Sandro (Flamengo), Vanderson (Monaco), Joelinton (Newcastle) e Matheus Cunha (Manchester United) deixaram a lista original de 25 convocados.

Três foram convocados — todos atuam em times do Brasil. Vitinho (Botafogo), Jean Lucas (Bahia) e Samuel Lino (Flamengo). O italiano não chamou um substituto por Alex Sandro por já ter outros dois laterais convocados para o lado esquerdo.

Os nomes chamados foram observados por Ancelotti in loco antes da convocação. O treinador assistiu a Flamengo x Internacional, Botafogo x LDU e Bahia x Santos no estádio antes de anunciar a lista.

Samuel Lino celebra gol em Flamengo x Vitória, partida do Brasileirão Imagem: JORGE RODRIGUES/AGIF

A lista de convocados ficou recheada de atletas do Brasileirão. Além do trio convocado após os cortes, Ancelotti já havia chamado o goleiro Hugo Souza (Corinthians), o zagueiro Fabrício Bruno (Cruzeiro) e o atacante Kaio Jorge (Cruzeiro).

A convocação tem seis nomes que atuam no Brasileirão. A liga nacional só fica atrás da Premier League, da Inglaterra, que tem 10 jogadores.

Outros dois convocados estavam jogando no Brasil recentemente. Estêvão e Wesley foram observados por Ancelotti quando ainda estavam em Palmeiras e Flamengo, respectivamente, e acabaram de chegar a Chelsea e Roma.

Concorrência de peso

Hugo Souza revê os concorrentes da última Data Fifa. O goleiro do Corinthians havia sido convocado ao lado de Alisson e Bento nos jogos realizados em junho e não saiu do banco.

Vitinho larga atrás de Wesley em um primeiro momento. O lateral da Roma estava na lista divulgada na última segunda-feira e já havia sido convocado na última Data Fifa, apesar de não ter jogado.

Fabrício Bruno comemora gol em Atlético-MG x Cruzeiro, partida da Copa do Brasil Imagem: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Fabrício Bruno volta à seleção e encontra uma dupla que se firmou em junho. Alexsandro Ribeiro e Marquinhos tiveram atuações seguras e ajudaram o Brasil e terminar os jogos contra Equador e Paraguai sem sofrer gols.

Algo similar acontece com Jean Lucas. Nos jogos passados, Casemiro e Bruno Guimarães, principais concorrentes do meia do Bahia, foram titulares nos dois jogos.

Kaio Jorge e Samuel Lino lutam contra a experiência dos concorrentes. A dupla vive a primeira convocação e concorre com nomes como Richarlison, Raphinha e Gabriel Martinelli, que estiveram na última Copa. Estêvão e Luiz Henrique foram titulares em jogos recentes, e João Pedro vive grande momento.

Como está a lista de convocados?

Goleiros : Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians)

: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians) Laterais-esquerdos : Caio Henrique (Monaco) e Douglas Santos (Zenit)

: Caio Henrique (Monaco) e Douglas Santos (Zenit) Laterais-direitos : Vitinho (Botafogo) e Wesley (Roma)

: Vitinho (Botafogo) e Wesley (Roma) Zagueiros : Alexsandro Ribeiro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG)

: Alexsandro Ribeiro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG) Meio-campistas : Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Jean Lucas (Bahia) e Lucas Paquetá (West Ham)

: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Jean Lucas (Bahia) e Lucas Paquetá (West Ham) Atacantes: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham) e Samuel Lino (Flamengo)

Onde jogam os jogadores convocados?