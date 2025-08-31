Alcaraz supera francês e vai às quartas do US Open; Bia Haddad cai nas duplas

Ainda sem perder um set sequer neste US Open, Carlos Alcaraz superou o francês Arthur Rinderknech por 3 a 0, com parciais de 7/6 (7/3), 6/3 e 6/4, neste domingo. O tenista espanhol avançou às quartas de final e se manteve na briga por recuperar o topo do ranking.

Para voltar ao posto de número 1 do mundo, Alcaraz precisa chegar ao título ou ainda fazer uma campanha igual ou superior a do italiano Jannik Sinner, atual líder do ranking. Sinner ainda jogará pelas oitavas de final, na segunda-feira, contra o casaque Alexander Bublik. Alcaraz enfrentará nas quartas o checo Jiri Lehecka, que eliminou neste domingo outro francês, Adrian Mannarino, por 7/6 (7/4), 6/4, 2/6 e 6/2.

Com a vitória deste domingo, Alcaraz chega pela primeira vez às quartas de final de todos os Grand Slams numa mesma temporada. Além disso, com 22 anos e três meses, se tornou o mais jovem a atingir o número de 13 quartas de final em Majors, superando o alemão Boris Becker, que liderava esta estatística ao alcançar as quartas do US Open de 1990 com 22 anos e nove meses.

Neste ano, Alcaraz parou nas quartas no Aberto da Austrália, foi campeão em Roland Garros e vice em Wimbledon. Ele lidera o circuito masculino na temporada em número de vitórias (57) e de títulos (6).

Neste domingo, o campeão do US Open de 2022 dominou o 82º do mundo com certa facilidade nos dois sets finais, após um duelo equilibrado na primeira parcial do confronto. O espanhol disparou 36 bolas vencedoras, contra 25 do francês. Cometeu menos erros não forçados (11 a 28) e não teve o saque quebrado em nenhum momento da partida.

"Acho que meu estilo de tênis combina muito bem com a energia aqui em Nova York" disse Alcaraz, que exibe uma série de 10 vitórias consecutivas após conquistar o Masters 1000 de Cincinnati, no início deste mês. "Sempre que entro na quadra para uma partida ou para treinar, as pessoas estão lá. A energia é especial. Seja na sessão diurna ou noturna, não importa. As pessoas estão sempre lá curtindo o tênis e trazendo a melhor energia possível."

BIA HADDAD E LAURA SIEGEMUND SÃO ELIMINADAS NA CHAVE DE DUPLAS

Poucas horas após avançar na chave de simples, Beatriz Haddad Maia voltou à quadra neste domingo para formar dupla com a alemã Laura Siegemund, pela segunda rodada da chave feminina. Elas foram derrotadas pela ucraniana Marta Kostyuk e pela romena Elena-Gabriela Ruse por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Na madrugada, no último jogo da programação de sábado, Bia superou a grega Maria Sakkari e avançou às oitavas de final. Ela defende os pontos das quartas de final, fase que atingiu na edição passada do torneio disputado em Nova York.