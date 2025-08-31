Alcaraz dá show, faz ponto por trás das costas e vai às quartas no US Open

Quatro jogos, quatro vitórias por 3 sets a 0 e um punhado de pontos espetaculares. Carlos Alcaraz segue implacável no US Open, em busca de seu segundo título em Nova York e tentando voltar à liderança do ranking mundial. A vítima deste domingo foi o francês Arthur Rinderknech (#82 do mundo), que até fez um primeiro set equilibrado, mas acabou superado por 7/6(3), 6/3 e 6/4 em um duelo que viu até o espanhol ganhar um ponto batendo na bola com a raquete atrás das costas (veja no vídeo abaixo).

Com 22 anos e três meses de vida, Alcaraz torna-se o tenista mais jovem da Era aberta (a partir de 1968) a alcançar 13 vezes as quartas de final de torneios do Grand Slam. Ele deixa para trás nomes como Boris Becker (22 anos e 9 meses), Bjorn Borg (22 anos e 11 meses), Mats Wilander (23 anos e 9 dias), Novak Djokovic (23 anos e 30 dias) e Rafael Nadal (23 anos e dois meses).

Alcaraz mantém viva a chance de voltar ao topo do ranking mundial. Para isto, precisa pelo menos igualar a campanha do atual número 1, o italiano Jannik Sinner. Caso os dois se encontrem na final, o campeão do US Open também será o líder do ranking na próxima segunda-feira.

O espanhol já é o líder de vitórias (58) e títulos (6) nesta temporada e vai enfrentar na próxima fase em Nova York o tcheco Jiri Lehecka (#21), que superou o francês Adrian Mannarino (#77) também neste domingo: 7/6(4), 6/4, 2/6 e 6/2.

Now he's just showing off 🔥



Carlos Alcaraz goes behind the back! pic.twitter.com/aoneI7Luae -- US Open Tennis (@usopen) August 31, 2025

Como aconteceu

O set inicial foi extremamente equilibrado, com os dois tenistas confirmando seus saques sem problemas. A decisão veio só no tie-break. Rinderknech saiu na frente, mas perdeu a vantagem ao cometer uma dupla falta e levar uma linda passada. Alcaraz abriu 3/2 e, após confirmar dois serviços, ampliou a vantagem para 5/2. O francês não conseguiu se recuperar, e o número 2 do mundo fechou a parcial em 7/6(3).

Os primeiros break points do jogo vieram só a partir do sexto game do segundo set. Alcaraz teve dois e converteu o segundo. Rinderknech também teve dois no sétimo game, mas o espanhol se salvou e abriu 5/2. Era a vantagem que ele precisava, e foi a vantagem que ele manteve até fazer 6/3, abrindo 2 sets a 0.

A vitória no terceiro set foi impulsionada por um par de lances espetaculares. Com Rinderknech sacando em 4/4, Alcaraz primeiro fez um com bom com lob e passada na cruzada. No ponto seguinte, outra passada vencedora lhe deu três break points. No segundo deles, o francês errou uma direita. Depois, bastou a Carlitos confirmar seu saque e selar a vitória.