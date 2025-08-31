Topo

Abel Ferreira recebe 3° cartão amarelo e não comanda o Palmeiras contra o Internacional

31/08/2025 21h10

O técnico Abel Ferreira não estará no banco para comandar o Palmeiras contra o Internacional, próximo compromisso do Verdão, após a data Fifa. O português recebeu o terceiro cartão amarelo durante o empate por 1 a 1 contra o Corinthians, neste domingo, pela 22ª rodada do Brasileiro, na Neo Química Arena.

O duelo entre Palmeiras e Internacional está marcado para acontecer no dia 13 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Ele foi advertido com o cartão amarelo por Ramon Abatti Abel depois de reclamar contra a arbitragem, que não mostrou cartão para Breno Bidon, naquele momento, após falta em Vitor Roque em uma jogada de ataque do Palmeiras.

Sem Abel, portanto, quem comandará a equipe alviverde contra o Internacional, será o auxiliar técnico João Martins. Dos jogadores pendurados (Weverton, Micael, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres e Vitor Roque) nenhum foi amarelado.

O zagueiro Bruno Fuchs foi outro amarelado pelo lado do Palmeiras, ainda no banco de reservas. O atleta, porém, não estava pendurado e fica à disposição da comissão técnica para o duelo contra o Colorado.

As outras baixas do Palmeiras são os atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita). Ambos tem retornos previstos apenas para 2026. O meia Raphael Veiga, com dores no púbis, tem sido desfalque, mas pode ter a data Fifa como aliada para se recuperar e voltar a ser opção no Verdão.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

Com o empate, o Palmeiras fica com 43 pontos, em terceiro lugar. O Verdão foi ultrapassado pelo Cruzeiro, que bateu o São Paulo, por 1 a 0, no último sábado.

