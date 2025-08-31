Abel diz o que faltou para o Palmeiras no Derby e revela "sentimento de derrota" após empate

O Palmeiras empatou com o Corinthians, na noite deste domingo, por 1 a 1, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque abriu o placar, de pênalti, e Piquerez (contra) deixou o placar igual, na Neo Química Arena. Para o técnico Abel Ferreira, o sentimento foi de "derrota". O treinador avaliou o desempenho do time lamentou a ineficiência da equipe.

"Os jogos aqui neste ano foi isso, vocês viram. Nem sempre o resultado traduz o que é a produção e eficiência de uma equipe, como foi o caso hoje. O sentimento é de derrota. Perdemos dois pontos, quando fomos claramente melhores na primeira parte. Na segunda parte nosso adversário monta uma estrutura com 5-3-2. Contra nós, de um modo geral, não me lembro de muita coisa... um arremate de Memphis", analisou.

"Tivemos oportunidade de sobra para poder sair daqui com outro resultado: uma bola do Mauricio, isolado na cara do goleiro. Não fomos eficientes, apesar de achar que fizemos um bom jogo. Hoje fomos melhores na primeira e na segunda. No jogo da Copa do Brasil foi igual, fomos melhores e saímos com a derrota. Hoje fomos melhores e empatamos o jogo. O sentimento é esse de que perdemos dois pontos", seguiu.

Durante o segundo tempo, Abel Ferreira fez apenas duas mudanças na equipe. Saíram Mauricio e Felipe Anderson para as entradas de Facundo Torres e Ramón Sosa. O treinador explicou o que motivou suas alterações. Na segunda etapa, a equipe pressionou, mas não conseguiu mais vazar o gol defendido por Hugo Souza.

"Refrescar os dois corredores. Entendi que o Mauricio e o Felipe Anderson tinham feito excelente jogo até aquela altura. Queria manter os nossos dois centroavantes. Não tinha mais nenhum centroavante no banco. O Luighi podia fazer, mas entendi que tinham que ir até o fim. Faltou pegar a bola e colocar dentro gol do adversário. Aliás, o adversário empata com um gol contra. Nós que fizemos os dois gols", explicou.

Abel "cutuca" Corinthians após sétimo Derby de 2025

O duelo deste domingo marcou o sétimo encontro entre Corinthians e Palmeiras no ano. Antes disso, os times se enfrentaram em três oportunidades pelo Paulista, duas pela Copa do Brasil e uma outra pelo Brasileiro. O Verdão sofreu três derrotas, três empates e conquistou uma vitória.

Abel falou sobre a rivalidade e sobre a gana que o Corinthians entra em campo nos clássicos contra o Palmeiras. O treinador também "cutucou" o adversário.

"Entendo que a rivalidade é imensa, desde que cheguei percebi perfeitamente. Nem sei qual o saldo que temos desde que cheguei. Sei que já joguei com vários treinadores diferentes, sei quantos títulos ganhamos, como está nosso clube, a organização, estrutura", disse Abel.

"Contra o Palmeiras joga sempre nos limites, com faca nos dentes. Se todos clubes fossem verdes, tenho certeza de que a classificação do Corinthians seria outra. Você vê a forma como corre, lutam e disputam a bola. Mas, o Palmeiras tem que estar preparado", provocou Abel.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

Com o empate, o Palmeiras fica com 43 pontos, em terceiro lugar. O Verdão foi ultrapassado pelo Cruzeiro, que bateu o São Paulo, por 1 a 0, no último sábado. A equipe alviverde volta a campo no dia 13 de setembro para enfrentar o Internacional, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.