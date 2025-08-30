Zapelli marca duas vezes e Athletico-PR supera Novorizontino pela Série B
Com dois gols de Bruno Zapelli, o Athletico-PR venceu o Novorizontino por 2 a 1, neste sábado à noite, na Arena da Baixada, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Este resultado devolve confiança ao time paranaense, que vinha de derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no meio de semana, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Pela Série B, o time conquista a segunda vitória consecutiva.
Na tabela, o Athletico chegou a 33 pontos e ocupa a 11ª colocação. O Novorizontino, que estreou o técnico Ederson Moreira no lugar de Umberto Louzer, permanece com 36 pontos, em quinto lugar, e ampliou para seis jogos a sequência sem vitórias.
O Athletico assumiu o controle desde o início e acumulou chances desperdiçadas com Leozinho, Benavídez, Mendonza e Luiz Fernando. A pressão, porém, se transformou em gol aos 28 minutos. Bruno Zapelli iniciou a jogada, acionou Leozinho, que encontrou Viveros. O colombiano fez o pivô e devolveu para o argentino, que finalizou da entrada da área. A bola ainda tocou na trave esquerda, nas costas do goleiro Airton, antes de entrar.
A vantagem, no entanto, durou pouco. Aos 35, o Novorizontino aproveitou falha defensiva e chegou ao empate. Rodrigo Soares cruzou na segunda trave, e Waguininho, sem marcação, bateu de primeira para deixar tudo igual.
O time paranaense voltou com outra postura no segundo tempo e precisou de apenas quatro minutos para retomar a vantagem. Viveros recebeu na área, se livrou da marcação, mas escorregou na hora da finalização. Na sobra, Zapelli bateu no canto esquerdo e marcou o segundo gol rubro-negro.
Com a vantagem, o Athletico controlou o jogo e não foi ameaçado pelo Novorizontino, que fez uma atuação apagada e pouco assustou o goleiro Santos. O time da casa ainda criou algumas oportunidades, mas faltou precisão aos seus atacantes para ampliar o placar.
O Athletico tem como próximo compromisso o Botafogo-SP pela 25ª rodada da Série B. O duelo será no próximo sábado, dia 6 de setembro, em Ribeirão Preto (SP), às 16h, na Arena Nicnet. Já o Novorizontino entra em campo somente no dia 9 de setembro, uma terça-feira, quando recebe o Atlético-GO em Novo Horizonte (SP), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 19h30.
FICHA TÉCNICA:
ATHLETICO-PR 2 X 1 NOVORIZONTINO
ATHLETICO-PR - Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias (Terán) e Léo Derik (Felipinho); Leozinho (Julimar), Patrick e Zapelli; Mendoza (Dudu), Luiz Fernando (Madson) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
NOVORIZONTINO - Airton; Rodrigo Soares, Dantas, César Martins e Luis Oyama; Bruno José (Pablo Dyego), Rômulo (Léo Tocantins), Mayk (lucca) e Cesinha; Waguininho (Matheus Frizzo) e Caio Dantas (Nathan Fogaça). Técnico: Enderson Moreira.
GOLS - Zapelli, aos 28, e Waguininho, aos 35 minutos do primeiro tempo. Zapelli, aos 4 minutos do segundo tempo.
CARTÃO AMARELO - Dantas (Novorizontino).
ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).
RENDA - R$ 252.010,00.
PÚBLICO - 16.678 pagantes.
LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).