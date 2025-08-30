Topo

Esporte

Volta Redonda x Athletic Club pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

30/08/2025 20h00

Volta Redonda e Athletic Club se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O duelo coloca frente a frente duas equipes em situação delicada na tabela e que precisam vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR: o confronto terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+. O torcedor também poderá acompanhar o lance a lance em tempo real na Betfair.

Como chegam as equipes?

Volta Redonda

O Voltaço ocupa a 18ª posição, com 23 pontos, e não vence há quatro jogos. Apesar da má fase, o time de Volta Redonda aposta no bom desempenho como mandante ? foram apenas duas derrotas em 11 partidas no Raulino de Oliveira. A novidade é o retorno do zagueiro Gabriel Bahia, que cumpriu suspensão na última rodada.

O Esquadrão de Aço vem de empate sem gols contra a Ferroviária. Além da volta de Gabriel Bahia, o técnico deve repetir a base do time.

Athletic Club

O Athletic Club, por sua vez, aparece em 15º lugar, com 25 pontos, mas também vive jejum: não vence há seis jogos e vem de uma derrota pesada para a Chapecoense por 4 a 0. A equipe mineira tem a defesa mais vazada da Série B, com 33 gols sofridos, e busca recuperação para não voltar ao Z-4. A boa notícia é o retorno de Marcelo Ajul, que deve reassumir a titularidade após suspensão.

O time mineiro foi goleado pela Chapecoense na última rodada e busca reorganizar o sistema defensivo. Rui Duarte aposta no retorno de Marcelo Ajul para dar mais segurança.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Jefferson Paulino; Gabriel Bahia, Fabrício, Lucas Adell; Sanchez, André Luiz, Raí e Wellington Silva; MV, João Pedro e Ítalo.

Técnico: Rogério Corrêa

Athletic Club: Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, Sandry; Welinton Torrão, Francisco Geraldes (David Braga), Max; Ronaldo Tavares.

Técnico: Rui Duarte.

Retrospecto

As equipes já se enfrentaram 5 vezes na história, com três vitórias do Athletic Club e duas do Volta Redonda. No primeiro turno da Série B 2025, os mineiros venceram por 2 a 1 em casa, com dois gols de Neto Costa.

Foto: Divulgação / Volta Redonda

Arbitragem de Volta Redonda x Athletic Club

  • Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

  • Assistentes: José Moracy de Sousa e Silva (CE) e Luan Patrique Pereira da Silva (AP)

  • Quarto Árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)

  • VAR: Vinicius Furlan (SP)

Ficha técnica

Volta Redonda x Athletic Club

  • Competição: Campeonato Brasileiro - Série B - 24ª rodada

  • Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília)

  • Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

  • Transmissão: ESPN e Disney+

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Botafogo goleia Bragantino com 1º gol de Danilo e pintura de Savarino

Com novidades, Vasco desembarca no Recife para pegar o Sport no Brasileirão

São Paulo terá Patryck na lateral e mais duas mudanças para encarar o Cruzeiro; veja escalações

Atlético-GO x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

Flamengo x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Volta Redonda x Athletic Club pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

Internacional x Fortaleza pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

Crespo escala São Paulo com Patryck na esquerda e dupla móvel no ataque

Mirassol x Bahia pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Sport x Vasco pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

Santos x Fluminense pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações