Volta Redonda x Athletic Club pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

Volta Redonda e Athletic Club se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O duelo coloca frente a frente duas equipes em situação delicada na tabela e que precisam vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR: o confronto terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+. O torcedor também poderá acompanhar o lance a lance em tempo real na Betfair.

Vem mais uma rodada por aí! E, aos poucos, a competição vai costurando postulantes e candidatos. As brigas e disputas vão ficando mais claras e instigantes. Hoje já tem muita emoção. Bora! ???#BrasileirãoSuperbet pic.twitter.com/lpEjX05Vd6 ? Brasileirão Superbet - Série B (@BrasileiraoB) August 28, 2025

Como chegam as equipes?

Volta Redonda

O Voltaço ocupa a 18ª posição, com 23 pontos, e não vence há quatro jogos. Apesar da má fase, o time de Volta Redonda aposta no bom desempenho como mandante ? foram apenas duas derrotas em 11 partidas no Raulino de Oliveira. A novidade é o retorno do zagueiro Gabriel Bahia, que cumpriu suspensão na última rodada.

O Esquadrão de Aço vem de empate sem gols contra a Ferroviária. Além da volta de Gabriel Bahia, o técnico deve repetir a base do time.

Athletic Club

O Athletic Club, por sua vez, aparece em 15º lugar, com 25 pontos, mas também vive jejum: não vence há seis jogos e vem de uma derrota pesada para a Chapecoense por 4 a 0. A equipe mineira tem a defesa mais vazada da Série B, com 33 gols sofridos, e busca recuperação para não voltar ao Z-4. A boa notícia é o retorno de Marcelo Ajul, que deve reassumir a titularidade após suspensão.

O time mineiro foi goleado pela Chapecoense na última rodada e busca reorganizar o sistema defensivo. Rui Duarte aposta no retorno de Marcelo Ajul para dar mais segurança.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Jefferson Paulino; Gabriel Bahia, Fabrício, Lucas Adell; Sanchez, André Luiz, Raí e Wellington Silva; MV, João Pedro e Ítalo.



Técnico: Rogério Corrêa

Athletic Club: Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, Sandry; Welinton Torrão, Francisco Geraldes (David Braga), Max; Ronaldo Tavares.



Técnico: Rui Duarte.

Retrospecto

As equipes já se enfrentaram 5 vezes na história, com três vitórias do Athletic Club e duas do Volta Redonda. No primeiro turno da Série B 2025, os mineiros venceram por 2 a 1 em casa, com dois gols de Neto Costa.

Foto: Divulgação / Volta Redonda

Arbitragem de Volta Redonda x Athletic Club

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

Luciano da Silva Miranda Filho (CE) Assistentes: José Moracy de Sousa e Silva (CE) e Luan Patrique Pereira da Silva (AP)

José Moracy de Sousa e Silva (CE) e Luan Patrique Pereira da Silva (AP) Quarto Árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)

Jodis Nascimento de Souza (RJ) VAR: Vinicius Furlan (SP)

Ficha técnica

Volta Redonda x Athletic Club