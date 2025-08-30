Vojvoda acumula estreias positivas na carreira e busca repetir sucesso à frente do Santos

Na busca por retomar o caminho das vitórias sob o comando do novo técnico Juan Pablo Vojvoda, o Santos recebe o Fluminense neste domingo. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O novo treinador foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF mais cedo nesta sexta-feira e está liberado para estrear no comando do Santos. Vojvoda guarda algumas memórias positivas com relação à estreias e busca repetir o sucesso à frente do Peixe neste domingo.

Histórico de estreias positivas

Como comandante efetivado, Vojvoda teve, ao todo, cinco estreias na carreira. O argentino conseguiu bons resultados em quatro delas. De 2017 para cá, o treinador acumulou duas vitórias, dois empates e uma derrota (nos pênaltis, em duelo que terminou empatado no tempo normal).

Em 30 de outubro de 2017, o técnico estreou no comando do Defensa y Justicia por jogos oficiais. Na ocasião, o comandante levou sua equipe a um empate por 1 a 1 contra o Olimpo, em casa, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Argentino.

Já em 2018, Vojvoda fez seu primeiro jogo no comando do Talleres e saiu vitorioso. O treinador bateu o Ferrocarril Midland por 2 a 1, em casa, na fase de 32 avos de final da Copa da Argentina. Curiosamente, Leo Godoy, que já passou pelo Santos, marcou os dois gols na ocasião.

Eliminação amarga

No ano seguinte, porém, Vojvoda amargou uma eliminação logo em sua estreia pelo Huracán, da Argentina. A equipe do comandante empatou em 1 a 1 com o Godoy Cruz no tempo normal dos 16 avos de final da Copa da Argentina. Nos pênaltis, o time se despediu do torneio ao perder por 2 a 1.

Novas vitórias

Em 24 de janeiro de 2020, o Unión La Calera de Vojvoda começou o Campeonato Chileno com vitória. Sob o comando do argentino, o time chileno venceu o O'Higgins, por 2 a 1, fora de casa.

Por fim, em sua estreia mais recente por uma equipe, Vojvoda comandou uma goleada. O treinador argentino foi soberano na vitória de 6 a 1 do Fortaleza sobre o Crato, também fora de casa, pela segunda fase do Campeonato Cearense.

Agora, Vojvoda busca repetir a fórmula do sucesso para, quem sabe, conquistar um bom resultado em sua estreia pelo Santos. O Peixe vem de duas derrotas consecutivas e ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos - tem dois a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

Relembre as estreias de Vojvoda:

Defensa y Justicia : empate em 1 x 1 contra o Olimpo, pelo Campeonato Argentino (2017)

: empate em 1 x 1 contra o Olimpo, pelo Campeonato Argentino (2017) Talleres : vitória por 2 a 1 sobre o Ferrocaril Midland, pela Copa da Argentina (2018)

: vitória por 2 a 1 sobre o Ferrocaril Midland, pela Copa da Argentina (2018) Huracán : empate em 1 a 1 no tempo normal contra o Godoy Cruz, eliminação nos pênaltis na Copa da Argentina por 2 a 1 (2019)

: empate em 1 a 1 no tempo normal contra o Godoy Cruz, eliminação nos pênaltis na Copa da Argentina por 2 a 1 (2019) Union La Calera : vitória por 2 a 1 sobre o O'Higgins, pela Liga Chilena (2020)

: vitória por 2 a 1 sobre o O'Higgins, pela Liga Chilena (2020) Fortaleza: goleada de 6 a 1 sobre o Crato, pelo Campeonato Cearense (2021)

Penúltimo treino antes da estreia do técnico Vojvoda! ???? pic.twitter.com/Xfudp0C1U6 ? Santos FC (@SantosFC) August 29, 2025

Próximos jogos do Santos

Santos x Fluminense (22ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(22ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 31 de agosto (domingo), às 16h

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14/09 (domingo), às 16h

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)