Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Vitória e Atlético-MG se enfrentam na noite deste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA). O confronto é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico do duelo.

Onde assistir Mirassol x Bahia ao vivo?

Pay-per-view: Premiere

Como chega o Vitória para o confronto

O Rubro-Negro chega bastante pressionado depois da goleada histórica sofrida para o Flamengo por 8 a 0, no Maracanã. O resultado culminou na demissão do técnico Fábio Carille, e quem assume de forma interina é Rodrigo Chagas.

O Vitória não vence há seis rodadas e ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 19 pontos.

Como chega o Atlético-MG para o confronto

O Galo também atravessa turbulência. Após a derrota diante do Cruzeiro na Copa do Brasil e a derrota para o São Paulo no Brasileirão, a diretoria decidiu pela saída do técnico Cuca. O interino Lucas Gonçalves estará à beira do campo no Barradão.

Na Série A, o Atlético ocupa a 12ª posição, com 24 pontos, e amarga três jogos sem vitória.

Histórico do confronto

Pedro Souza / Atlético

Vitória e Atlético-MG já se enfrentaram em 55 partidas oficiais. O Galo leva vantagem, com 24 vitórias, contra 14 triunfos do Leão da Barra, além de 17 empates. O confronto mais recente ocorreu em 13 de abril, válido pela terceira rodada do Brasileirão, e terminou em um empate por 2 a 2, em Belo Horizonte.

Estatísticas

Vitória no campeonato

Três vitórias, dez empates e oito derrotas

18 gols marcados

32 gols sofridos

Artilheiro: Renato Kayzer, com sete gols



Atlético-MG no campeonato

Seis vitórias, seis empates e sete derrotas

20 gols marcados

23 gols sofridos

Artilheiro: Hulk, com quatro gols

Prováveis escalações

A boa notícia para o Vitória é o retorno de Matheuzinho e Baralhas, recuperados de lesão, além da reintegração de Camutanga, que volta ao elenco após empréstimo.

Pelo lado atléticano, o time conta com o retorno de Hulk, que volta de suspensão, além de Cuello, recuperado. Já Lyanco ainda é dúvida e pode ser substituído por Vitor Hugo na defesa.

Provável escalação do Vitória

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Pepê, Ronald e Matheusinho; Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer.



Técnico: Rodrigo Chagas (interino).

Provável escalação do Atlético-MG

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Reinier; Hulk e Cuello.



Técnico: Lucas Gonçalves (interino).

Arbitragem

Alex Gomes Stefano (RJ) apita a partida.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex dos Santos (RJ)



VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Ficha técnica

Jogo: Vitória x Atlético-MG



Campeonato: 22ª rodada do Campeonato Brasileiro



Data: 31 de agosto de 2025, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador (BA)



Onde assistir: Premiere (pay-per-view)