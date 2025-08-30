Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Vitória e Atlético-MG se enfrentam na noite deste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA). O confronto é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico do duelo.
Onde assistir Vitória x Atlético-MG ao vivo?
- Pay-per-view: Premiere
Como chega o Vitória para o confronto
O Rubro-Negro chega bastante pressionado depois da goleada histórica sofrida para o Flamengo por 8 a 0, no Maracanã. O resultado culminou na demissão do técnico Fábio Carille, e quem assume de forma interina é Rodrigo Chagas.
O Vitória não vence há seis rodadas e ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 19 pontos.
Como chega o Atlético-MG para o confronto
O Galo também atravessa turbulência. Após a derrota diante do Cruzeiro na Copa do Brasil e a derrota para o São Paulo no Brasileirão, a diretoria decidiu pela saída do técnico Cuca. O interino Lucas Gonçalves estará à beira do campo no Barradão.
Na Série A, o Atlético ocupa a 12ª posição, com 24 pontos, e amarga três jogos sem vitória.
Histórico do confronto
Pedro Souza / Atlético
Vitória e Atlético-MG já se enfrentaram em 55 partidas oficiais. O Galo leva vantagem, com 24 vitórias, contra 14 triunfos do Leão da Barra, além de 17 empates. O confronto mais recente ocorreu em 13 de abril, válido pela terceira rodada do Brasileirão, e terminou em um empate por 2 a 2, em Belo Horizonte.
Estatísticas
Vitória no campeonato
- Três vitórias, dez empates e oito derrotas
- 18 gols marcados
- 32 gols sofridos
- Artilheiro: Renato Kayzer, com sete gols
Atlético-MG no campeonato
- Seis vitórias, seis empates e sete derrotas
- 20 gols marcados
- 23 gols sofridos
- Artilheiro: Hulk, com quatro gols
Prováveis escalações
A boa notícia para o Vitória é o retorno de Matheuzinho e Baralhas, recuperados de lesão, além da reintegração de Camutanga, que volta ao elenco após empréstimo.
Pelo lado atléticano, o time conta com o retorno de Hulk, que volta de suspensão, além de Cuello, recuperado. Já Lyanco ainda é dúvida e pode ser substituído por Vitor Hugo na defesa.
Provável escalação do Vitória
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Pepê, Ronald e Matheusinho; Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer.
Técnico: Rodrigo Chagas (interino).
Provável escalação do Atlético-MG
ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Reinier; Hulk e Cuello.
Técnico: Lucas Gonçalves (interino).
Arbitragem
Alex Gomes Stefano (RJ) apita a partida.
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex dos Santos (RJ)
VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)
Ficha técnica
Jogo: Vitória x Atlético-MG
Campeonato: 22ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 31 de agosto de 2025, domingo
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador (BA)
Onde assistir: Premiere (pay-per-view)