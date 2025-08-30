Topo

Esporte

Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

30/08/2025 20h00

Vitória e Atlético-MG se enfrentam na noite deste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA). O confronto é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico do duelo.

Onde assistir Mirassol x Bahia ao vivo?

  • Pay-per-view: Premiere

Como chega o Vitória para o confronto

O Rubro-Negro chega bastante pressionado depois da goleada histórica sofrida para o Flamengo por 8 a 0, no Maracanã. O resultado culminou na demissão do técnico Fábio Carille, e quem assume de forma interina é Rodrigo Chagas.

O Vitória não vence há seis rodadas e ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 19 pontos.

Como chega o Atlético-MG para o confronto

O Galo também atravessa turbulência. Após a derrota diante do Cruzeiro na Copa do Brasil e a derrota para o São Paulo no Brasileirão, a diretoria decidiu pela saída do técnico Cuca. O interino Lucas Gonçalves estará à beira do campo no Barradão.

Na Série A, o Atlético ocupa a 12ª posição, com 24 pontos, e amarga três jogos sem vitória.

Histórico do confronto 

Pedro Souza / Atlético

Vitória e Atlético-MG já se enfrentaram em 55 partidas oficiais. O Galo leva vantagem, com 24 vitórias, contra 14 triunfos do Leão da Barra, além de 17 empates. O confronto mais recente ocorreu em 13 de abril, válido pela terceira rodada do Brasileirão, e terminou em um empate por 2 a 2, em Belo Horizonte.

Estatísticas

Vitória no campeonato

  • Três vitórias, dez empates e oito derrotas

  • 18 gols marcados

  • 32 gols sofridos

  • Artilheiro: Renato Kayzer, com sete gols

Atlético-MG no campeonato

  • Seis vitórias, seis empates e sete derrotas

  • 20 gols marcados

  • 23 gols sofridos

  • Artilheiro: Hulk, com quatro gols

Prováveis escalações

A boa notícia para o Vitória é o retorno de Matheuzinho e Baralhas, recuperados de lesão, além da reintegração de Camutanga, que volta ao elenco após empréstimo. 

Pelo lado atléticano, o time conta com o retorno de Hulk, que volta de suspensão, além de Cuello, recuperado. Já Lyanco ainda é dúvida e pode ser substituído por Vitor Hugo na defesa.

Provável escalação do Vitória

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Pepê, Ronald e Matheusinho; Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Técnico: Rodrigo Chagas (interino).

Provável escalação do Atlético-MG

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Reinier; Hulk e Cuello.

Técnico: Lucas Gonçalves (interino).

Arbitragem

Alex Gomes Stefano (RJ) apita a partida.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex dos Santos (RJ)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Ficha técnica

Jogo: Vitória x Atlético-MG

Campeonato: 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 31 de agosto de 2025, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador (BA)

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Atlético-GO x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

Volta Redonda x Athletic Club pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

Flamengo x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Internacional x Fortaleza pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

Crespo escala São Paulo com Patryck na esquerda e dupla móvel no ataque

Mirassol x Bahia pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Sport x Vasco pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

Santos x Fluminense pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Corinthians x Palmeiras pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Seleção masculina de basquete tem reação espetacular contra EUA e vai à final da Americup