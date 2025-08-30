Vasco abraça manifestações culturais e terá camisa do Círio de Nazaré

O Vasco se voltou mais uma vez para tradições culturais do Brasil e terá uma camisacom inspiração no Círio de Nazaré.

O que aconteceu

O produto será licenciado e não vai ser fabricado pela Kappa, atual fornecedora de material esportivo do clube. O lançamento está previsto para o dia 16 de setembro na Casa de Plácido, em Belém (PA), no espaço dentro do Complexo da Basílica Santuário de Nazaré. Os detalhes ainda não foram divulgados.

Esta é a primeira vez que um clube de futebol de fora do Pará terá uma camisa em homenagem ao Círio. A manifestação religiosa de devoção à Nossa Senhora de Nazaré é considerada a maior do Brasil e costuma reunir cerca de dois milhões de pessoas no segundo domingo de outubro.

No mesmo dia, os três principais clubes do Pará também irão lançar camisas alusivas à data: Paysandu, Remo e Tuna Luso.

Vasco já realizou ações com o Festival de Parintins

Esta não é a primeira vez que o Vasco se envolve com manifestações importantes da cultura brasileira. Em janeiro, o clube promoveu ações com o Festival de Parintins, dos bois Garantido e Caprichoso, no Amazonas.

Além de um conteúdo documental na Vasco TV, o Cruzmaltino também lançou alguns produtos relacionados ao evento.