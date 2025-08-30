Topo

Esporte

Vasco abraça manifestações culturais e terá camisa do Círio de Nazaré

9.out.2016 - Milhares de fiéis participam neste domingo (9) da principal procissão do Círio de Nazaré, em Belém (PA) - Raimundo Paccó/Framephoto/Estadão Conteúdo
9.out.2016 - Milhares de fiéis participam neste domingo (9) da principal procissão do Círio de Nazaré, em Belém (PA) Imagem: Raimundo Paccó/Framephoto/Estadão Conteúdo
Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

30/08/2025 05h30

O Vasco se voltou mais uma vez para tradições culturais do Brasil e terá uma camisacom inspiração no Círio de Nazaré.

O que aconteceu

O produto será licenciado e não vai ser fabricado pela Kappa, atual fornecedora de material esportivo do clube. O lançamento está previsto para o dia 16 de setembro na Casa de Plácido, em Belém (PA), no espaço dentro do Complexo da Basílica Santuário de Nazaré. Os detalhes ainda não foram divulgados.

Relacionadas

Vasco fecha com capitão da seleção da Venezuela sub-20 e meia do Olímpia

Vasco chega a um acordo por contratação de zagueiro colombiano Cuesta

Vasco faz proposta por Alan Saldivia, zagueiro uruguaio do Colo-Colo

Esta é a primeira vez que um clube de futebol de fora do Pará terá uma camisa em homenagem ao Círio. A manifestação religiosa de devoção à Nossa Senhora de Nazaré é considerada a maior do Brasil e costuma reunir cerca de dois milhões de pessoas no segundo domingo de outubro.

No mesmo dia, os três principais clubes do Pará também irão lançar camisas alusivas à data: Paysandu, Remo e Tuna Luso.

Vasco já realizou ações com o Festival de Parintins

Esta não é a primeira vez que o Vasco se envolve com manifestações importantes da cultura brasileira. Em janeiro, o clube promoveu ações com o Festival de Parintins, dos bois Garantido e Caprichoso, no Amazonas.

Além de um conteúdo documental na Vasco TV, o Cruzmaltino também lançou alguns produtos relacionados ao evento.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Ceará e Juventude medem forças no Castelão para controlar pressão e buscar a reabilitação

Caio Borralho promete sufocar Imavov no UFC Paris: "Vou afogar esse cara"

Flaco López tenta aproveitar boa fase para marcar 1° gol em clássico na temporada

Dorival encontra soluções caseiras em meio às dificuldades e ganha moral no Corinthians

Baixa de André Silva abre espaço para Luciano assumir protagonismo no São Paulo

São Paulo vai ao Mineirão para superar novas baixas e manter sequência no Brasileirão

Botafogo recebe Red Bull Bragantino para se manter nas primeiras posições do Brasileirão

Chael Sonnen faz coro por Paulo Borrachinha vs Dricus du Plessis no UFC: "Amo essa luta"

Vojvoda acumula estreias positivas e busca repetir sucesso à frente do Santos

Corinthians: Dorival não descarta Félix, mas quer testar outras opções na lateral

Felipe Anderson aproveita versatilidade e pode ter maior sequência como titular no Palmeiras em 2025