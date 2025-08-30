Transmissão ao vivo de Real Madrid x Mallorca pelo Espanhol: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Real Madrid e Mallorca medem forças na tarde de hoje, às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Real começou a La Liga vencendo as duas primeiras partidas. Na última rodada, a equipe merengue contou com show de Vini Jr. e Mbappé para bater o Oviedo por 3 a 0.

Do outro lado, o Mallorca segue em busca do primeiro triunfo. Na rodada passada, o time ficou no empate em 1 a 1 diante do Celta e tenta reagir para conquistar sua primeira vitória.

