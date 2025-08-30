Transmissão ao vivo de Goiás x Botafogo-SP pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Goiás e Botafogo-SP entram em campo hoje, às 18h30 (de Brasília), no Hailé Pinheiro, em Goiânia, em jogo válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Goiás iniciou a rodada na liderança da Série B e quer se manter no topo. O Esmeraldino vem de uma vitória por 1 a 0 diante do América-MG.

O Botafogo-SP está à beira da zona do rebaixamento e precisa vencer para melhorar a situação. O Pantera venceu o Vila Nova na rodada passada por 2 a 0.

