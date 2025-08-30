Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Cruzeiro x São Paulo pelo Brasileirão: veja onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

30/08/2025 19h30

Cruzeiro e São Paulo duelam na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

A Raposa chega fortalecida pela vitória por 2 a 1 contra o Internacional. O time mineiro também comemorou o resultado positivo no clássico com o Atlético-MG, quando venceu por 2 a 0 pelas quartas da Copa do Brasil, no meio de semana.

Relacionadas

São Paulo tem interesse em atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B

São Paulo pode captar R$ 350 mi com fundo em troca de 30% de vendas da base

São Paulo: Lucas passará por artroscopia no joelho após relatar incômodo

O São Paulo chega em ótima sequência na temporada, especialmente no Brasileirão, onde soma seis vitórias nos últimos sete jogos. Na rodada anterior, o Tricolor superou o Atlético-MG.

Cruzeiro x São Paulo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 30 de agosto, às 21h (de Brasília)
  • Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Lucas Moura se diz feliz e aliviado após artroscopia: 'Joelhão tá zero bala'

Santa Cruz bate o América-RN e sai em vantagem pelas quartas da Série D

"Flamengo até morrer": post de Gabigol irrita torcida do Cruzeiro e gera debate

Botafogo-SP vence de virada o líder Goiás em jogo eletrizante na Série B

Danilo marca, Botafogo goleia o Bragantino e encosta no G4 do Brasileirão

Goiás sofre virada do Botafogo-SP após gol relâmpago e perde chance de abrir vantagem na ponta da Série B

Com golaços, Botafogo goleia Bragantino e se recupera no Nilton Santos após duas derrotas

Botafogo goleia Bragantino com 1º gol de Danilo e pintura de Savarino

Com novidades, Vasco desembarca no Recife para pegar o Sport no Brasileirão

São Paulo terá Patryck na lateral e mais duas mudanças para encarar o Cruzeiro; veja escalações

Atlético-GO x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações