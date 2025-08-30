Transmissão ao vivo de Cruzeiro x São Paulo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Cruzeiro e São Paulo duelam na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

A Raposa chega fortalecida pela vitória por 2 a 1 contra o Internacional. O time mineiro também comemorou o resultado positivo no clássico com o Atlético-MG, quando venceu por 2 a 0 pelas quartas da Copa do Brasil, no meio de semana.

O São Paulo chega em ótima sequência na temporada, especialmente no Brasileirão, onde soma seis vitórias nos últimos sete jogos. Na rodada anterior, o Tricolor superou o Atlético-MG.

Cruzeiro x São Paulo -- Campeonato Brasileiro