Transmissão ao vivo de Ceará x Juventude pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Ceará e Juventude entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Ceará vem de dois jogos sem perder, mas ficou no empate na rodada passada. O Vozão visitou o Grêmio ficou no 0 a 0.

Já o Juventude quer voltar a vencer para sair da zona do rebaixamento. O Jaconero perdeu para o Botafogo por 3 a 1.

Ceará x Juventude -- Campeonato Brasileiro