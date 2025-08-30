Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Ceará x Juventude pelo Brasileirão: veja onde assistir

Pedro Raul comemora o gol do Ceará - Lucas Emanuel/AGIF
Pedro Raul comemora o gol do Ceará Imagem: Lucas Emanuel/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

30/08/2025 14h30

Ceará e Juventude entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

Mulher denuncia David Luiz por ameaça e cita Eliza Samudio em BO; ele nega

Brasileirão: assista aos gols dos jogos de domingo da 21ª rodada

Estreante espanhol decide, e Botafogo vence o Juventude de virada

O Ceará vem de dois jogos sem perder, mas ficou no empate na rodada passada. O Vozão visitou o Grêmio ficou no 0 a 0.

Já o Juventude quer voltar a vencer para sair da zona do rebaixamento. O Jaconero perdeu para o Botafogo por 3 a 1.

Ceará x Juventude -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 30 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: Castelão, em Fortaleza (CE)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Cruzeiro acerta a contratação de Keny Arroyo, atacante do Besiktas

Onde vai passar Cruzeiro x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Bortoleto lamenta ausência no top 10, mas mostra confiança no GP da Holanda: 'Podemos subir'

Félix Torres, do Corinthians, é chamado pelo Equador para as Eliminatórias

Bayern vence o Augsburg em jogo de cinco gols e lidera o Alemão

Índia apresenta proposta para sediar os Jogos da Commonwealth de 2030

Piastri está posicionado para ampliar liderança na F1 com pole holandesa

Bayern abre 3 a 0, leva susto, mas vence Augsburg fora de casa e retoma liderança do Alemão

Em alta no Flamengo, Samuel Lino é convocado por Ancelotti para a Seleção

Brasileira de 13 anos supera favoritas e é campeã em 1º torneio ITF juvenil

Samuel Lino, do Flamengo, é convocado por Carlo Ancelotti após lesão de Matheus Cunha