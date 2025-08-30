Transmissão ao vivo de Ceará x Juventude pelo Brasileirão: veja onde assistir
Ceará e Juventude entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
O Ceará vem de dois jogos sem perder, mas ficou no empate na rodada passada. O Vozão visitou o Grêmio ficou no 0 a 0.
Já o Juventude quer voltar a vencer para sair da zona do rebaixamento. O Jaconero perdeu para o Botafogo por 3 a 1.
Ceará x Juventude -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 30 de agosto, às 16h (de Brasília)
- Local: Castelão, em Fortaleza (CE)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)