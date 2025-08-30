Topo

Transmissão ao vivo de Botafogo x RB Bragantino pelo Brasileirão: veja onde assistir

Davide Ancelotti comanda o Botafogo Imagem: RODRIGO BUENDIA/AFP
30/08/2025 17h00

Botafogo e Red Bull Bragantino medem forças hoje, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Botafogo chega motivado após vencer o Juventude. Durante a semana, a equipe alvinegra entrou em campo pela Copa do Brasil e ficou no empate em 1 a 1 com o Vasco.

O Bragantino conseguiu dar fim a uma série de sete derrotas consecutivas. O Massa Bruta voltou a vencer ao superar o Fluminense por 4 a 2 na rodada passada.

As equipes voltam a se encontrar pouco tempo depois do duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o Glorioso levou a melhor e avançou com 3 a 0 no placar agregado.

Botafogo x Red Bull Bragantino -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 30 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

