Transfer ban frustra tentativa do Corinthians por Victor Hugo, do Flamengo

Victor Hugo, do Flamengo - Marcelo Cortes/CRF
Victor Hugo, do Flamengo Imagem: Marcelo Cortes/CRF
do UOL

Do UOL, em Santos (SP)

30/08/2025 18h15

O transfer ban da Fifa frustrou o plano do Corinthians de contratar Victor Hugo, do Flamengo. O atleta de 21 anos está sendo emprestado ao Santos até dezembro de 2026.

Impossibilitado de registrar novos atletas por causa da dívida com o Santos Laguna por Félix Torres, o Timão não conseguiu atender o pedido do técnico Dorival Júnior.

Dorival comandou Victor Hugo no Rubro-Negro e gostaria de tê-lo no Corinthians. Outras negociações também foram frustradas.

Cria do Flamengo, Victor Hugo também foi procurado pelo Pafos, Anderlecht, Famalicão e Algarve. Ele fez força para jogar no Santos de Neymar.

