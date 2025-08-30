Transfer ban frustra tentativa do Corinthians por Victor Hugo, do Flamengo

O transfer ban da Fifa frustrou o plano do Corinthians de contratar Victor Hugo, do Flamengo. O atleta de 21 anos está sendo emprestado ao Santos até dezembro de 2026.

Impossibilitado de registrar novos atletas por causa da dívida com o Santos Laguna por Félix Torres, o Timão não conseguiu atender o pedido do técnico Dorival Júnior.

Dorival comandou Victor Hugo no Rubro-Negro e gostaria de tê-lo no Corinthians. Outras negociações também foram frustradas.

Cria do Flamengo, Victor Hugo também foi procurado pelo Pafos, Anderlecht, Famalicão e Algarve. Ele fez força para jogar no Santos de Neymar.