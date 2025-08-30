Toulouse x PSG pelo Francês: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
Em duelo de times com 100% no Campeonato Francês, o PSG visita o Toulouse neste sábado, no estádio Municipal de Toulouse. O confronto, válido pela terceira rodada do Campeonato Francês, será às 16h05 (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Toulouse x PSG ao vivo?
- Youtube: CazéTV
Como chega o Toulouse ao confronto
O Toulouse vem de duas vitórias e ocupa a segunda posição do Campeonato Francês, com seis pontos conquistados. A equipe bateu o Nice na estreia por 1 a 0, e depois fez 2 a 0 no Stade Brest.
Como chega o PSG ao confronto
Assim como o time mandante, o PSG também venceu os dois primeiros jogos. Atual campeão, a equipe de Luis Enrique aparece na terceira posição, também com seis pontos, e superou Nantes e Angers por 1 a 0.
Prováveis escalações
Toulouse: Restes; Sidibe, Canvot, Cresswell e McKenzie; Methalie, Casseres e Sauer; Donnum, Magri e Gboho.
Técnico: Carlos Martínez
PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Lucas Beraldo e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Barcola
Técnico: Luis Enrique
Arbitragem
- Árbitro: Stéphanie Frappart
Ficha técnica de Toulouse x PSG
- Jogo: Toulouse x PSG
- Data: 30 de agosto de 2025 (sábado)
- Horário: 16h05 (de Brasília)
- Local: Estádio Municipal de Toulouse, em Toulouse, na França
- Campeonato: 3ª rodada do Campeonato Francês
- Onde assistir: CazéTV