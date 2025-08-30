Topo

Toulouse x PSG pelo Francês: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

30/08/2025 08h00

Em duelo de times com 100% no Campeonato Francês, o PSG visita o Toulouse neste sábado, no estádio Municipal de Toulouse. O confronto, válido pela terceira rodada do Campeonato Francês, será às 16h05 (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Toulouse x PSG ao vivo?

  • YoutubeCazéTV

Como chega o Toulouse ao confronto

O Toulouse vem de duas vitórias e ocupa a segunda posição do Campeonato Francês, com seis pontos conquistados. A equipe bateu o Nice na estreia por 1 a 0, e depois fez 2 a 0 no Stade Brest.

Como chega o PSG ao confronto

Assim como o time mandante, o PSG também venceu os dois primeiros jogos. Atual campeão, a equipe de Luis Enrique aparece na terceira posição, também com seis pontos, e superou Nantes e Angers por 1 a 0.

Prováveis escalações

Toulouse: Restes; Sidibe, Canvot, Cresswell e McKenzie; Methalie, Casseres e Sauer; Donnum, Magri e Gboho.

Técnico: Carlos Martínez

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Lucas Beraldo e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Barcola

Técnico: Luis Enrique

Arbitragem

  • Árbitro: Stéphanie Frappart

Ficha técnica de Toulouse x PSG

  • Jogo: Toulouse x PSG

  • Data: 30 de agosto de 2025 (sábado)

  • Horário: 16h05 (de Brasília)

  • Local: Estádio Municipal de Toulouse, em Toulouse, na França

  • Campeonato: 3ª rodada do Campeonato Francês

  • Onde assistirCazéTV

