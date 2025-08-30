Topo

Torcedor morre após ser atropelado por ônibus do próprio time na Colômbia

Ônibus do Deportivo Cali se envolveu em acidente que matou um torcedor na Colômbia Imagem: Reprodução
30/08/2025 23h40

Um torcedor do Deportivo Cali morreu após ser atropelado pelo ônibus do próprio clube antes do jogo contra o Independiente Medellín, pelo Campeonato Colombiano.

O que aconteceu

A identidade do torcedor ainda não foi confirmada. Uma mulher também ficou ferida no acidente.

O caso aconteceu enquanto o ônibus levava os jogadores para o jogo no Estádio Palmaseca, casa do Deportivo Cali. Uma onda de torcedores acompanhava o veículo quando o acidente aconteceu.

Segundo o jornal Infobae, o torcedor estava pilotando uma moto ao lado do ônibus. Ele teria caído após encostar em outra motocicleta e caiu. A polícia investiga a fundo as causas do acidente e da morte.

A morte foi lamentada por Alberto Gamero, técnico do Deportivo Cali, na chegada ao estádio. O clube ainda não se manifestou publicamente sobre o caso.

Tivemos um evento infeliz, onde um torcedor do Deportivo Cali morreu. Ele estava vindo para assistir ao jogo e foi atropelado pelo nosso ônibus. Infelizmente, há uma garota ferida. Alberto Gamero, ao canal Win Sports

O ônibus do Deportivo Cali teve de ficar no local do acidente para que a polícia investigasse o caso. O Independiente Medellín, rival no jogo de hoje, ofereceu uma "carona" ao time adversário para que a partida pudesse ser realizada.

Temos que ser solidários com este futebol colombiano. Há muita gente no estádio. Um torcedor de futebol nos deixou, que triste. Raul Giraldo, presidente do Independiente Medellín

A partida, antes marcada para ter início às 22h30 (de Brasília), começou às 22h50.

