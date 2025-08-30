Time feminino do Palmeiras usa avião de Leila Pereira para viajar a BH para "decisão" pelo Brasileirão

O time feminino do Palmeiras viajou para Belo Horizonte (MG), neste sábado, no avião da presidente Leila Pereira, cedido sem custos. As Palestrinas entram em campo neste domingo para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro feminino, contra o Cruzeiro, que acontece às 10h30 (de Brasília), na Arena Independência.

A mandatária disponibilizou o avião da Placar, o mesmo utilizado pela equipe masculina, a fim de proporcionar maior conforto às atletas. Caso não viajasse na aeronave de Leila, a delegação iria para Minas Gerais em voo comercial, com passagens pagas pela CBF.

"É uma alegria para mim proporcionar conforto às nossas atletas", celebrou a presidente, registrando o momento em suas redes sociais.

As Palestrinas tentam conquistar a vaga na grande decisão do Brasileirão feminino. Para isso, a equipe comandada pela técnica Camilla Orlando precisa reverter a derrota por 3 a 1 sofrida no jogo de ida, na Arena Barueri. Nas quartas de final, o Verdão conseguiu buscar o resultado após sair atrás na primeira partida, contra o Flamengo.

Ana Flávia, Dudinha e Natascha (lesão de LCA), Bianca Gomes (cirurgia no quadril esquerdo), Rhay Coutinho (pancada no joelho), Victoria Liss e Laís Estevam (transição física) não ficam à disposição e, portanto, serão desfalques para o duelo.

Palestrinas buscam título inédito

As Palestrinas vão em busca de um título inédito do Brasileirão feminino. Na última edição do torneio, o Alviverde parou na semifinal do torneio nacional ao ser eliminado pelo Corinthians, que se sagrou campeão.

O Verdão encerrou a primeira fase da competição nacional na quarta colocação, com 30 pontos em 15 jogos, somando nove vitórias, três empates, três derrotas. Nas quartas de final, avançou depois de eliminar o Flamengo. No primeiro jogo, perdeu por 3 a 2 no Rio de Janeiro, mas fez 3 a 0 na volta e carimbou a vaga.