Tapia mostra eficiência nos primeiros jogos pelo São Paulo no Brasileiro e mira sequência
Contratado para reforçar o ataque tricolor, Gonzalo Tapia vem aproveitando bem as oportunidades com a camisa do São Paulo. O atacante chileno disputou apenas cinco partidas pelo Brasileirão ? sendo duas como titular ?, mas já marcou dois gols decisivos e mostra números que chamam a atenção.
Segundo o Sofascore, Tapia precisa de apenas 79 minutos em campo para participar diretamente de um gol, média que o coloca entre os mais eficientes do elenco. O jovem atacante converteu duas das três grandes chances que teve, além de acumular oito finalizações, sendo quatro delas no alvo. Nos duelos, soma dez vitórias em confrontos individuais.
Neste domingo, o chileno voltou a ser protagonista. Ele fechou a vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Atlético-MG no Morumbis, mergulhando de cabeça para marcar o segundo gol do Tricolor. O resultado manteve a equipe de Hernán Crespo invicta há oito jogos e na briga direta por uma vaga no G6 do Brasileirão.
A rápida adaptação de Tapia anima a torcida e o próprio Crespo, que tem utilizado o atacante em diferentes funções do setor ofensivo. Com números sólidos em poucos minutos, o chileno vai ganhando espaço e promete ser peça importante na sequência da temporada.
O São Paulo volta a campo no próximo sábado, às 21h (de Brasília), quando encara o Cruzeiro, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.