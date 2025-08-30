Superluta à vista? Ex-campeão mundial de boxe reage a desafio de Ngannou

O duelo entre dois grandes nocauteadores do mundo da luta pode estar mais próximo de se tornar realidade. Após ser desafiado por Francis Ngannou, ex-campeão peso-pesado do UFC e atual astro da PFL, o norte-americano Deontay Wilder respondeu de forma direta e confiante, indicando estar pronto para encarar o camaronês dentro do ringue de boxe.

O gigante africano usou as redes sociais para provocar o ex-campeão mundial e sugerir que ambos, enfim, resolvam quem realmente possui o soco mais potente das artes marciais. O desafio reacende uma rivalidade que já se arrasta há alguns anos, desde que ambos dominavam suas respectivas modalidades e cogitavam um possível confronto. A resposta de Wilder veio também pelo 'Instagram', onde não poupou palavras (clique aqui).

"Respeito, mas estou firme. Sem medo, sem fraquejar, sem fingimento. Sempre pronto, sempre sólido. Entre no ringue e você verá o que isso significa", publicou.

Histórico

Conhecido como 'The Bronze Bomber', o pugilista soma 44 vitórias - 43 delas por nocaute - e construiu sua reputação como um dos atletas mais explosivos da história recente da divisão dos pesados. Já Ngannou, com passagens marcantes pelo UFC e agora como detentor do cinturão superluta da PFL, ganhou notoriedade pelo poder devastador de seus golpes, responsáveis por nocautes brutais no MMA.

Apesar de já ter enfrentado nomes de peso como Tyson Fury e Anthony Joshua, o camaronês ainda busca sua primeira vitória no boxe profissional. Um possível embate contra Wilder representa não apenas um enorme desafio, mas também a oportunidade de consolidar sua transição para a nobre arte em grande estilo.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre negociações ou data para o possível confronto. No entanto, o clima de provocações e o interesse mútuo indicam que os caminhos das duas potências do esporte podem, enfim, se cruzar em breve.

