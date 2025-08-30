Sub-15 do Palmeiras atropela Grêmio Prudente pelo Paulista; sub-17 é derrotado

O time sub-15 do Palmeiras aplicou uma verdadeira goleada sobre o Grêmio Prudente, por 12 a 0, neste sábado (30), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, pela segunda rodada da terceira fase do Campeonato Paulista da categoria. O sub-17, no mesmo dia, foi superado pelo Grêmio Prudente por 1 a 0.

Com a vitória, o sub-15 lidera o Grupo 28, somando seis pontos. Ao todo, a equipe já disputou 18 partidas na competição, com 16 vitórias, duas derrotas, 68 gols marcados e apenas sete sofridos. Já o sub-17 permanece com três pontos na fase, acumulando 16 vitórias, um empate e uma derrota, com 76 gols marcados e sete sofridos.

Na próxima rodada, o sub-15 enfrenta o Audax, no sábado (06), às 9h (de Brasília), no Estádio José Liberatti, em Osasco. O sub-17 terá duelo contra o Rio Preto, também no sábado, às 11h, no Estádio Anísio Haddad, em Rio Preto.

O sub-15 vai em busca do sexto título consecutivo do Campeonato Paulista da categoria, enquanto o sub-17 soma 14 taças, sendo a última conquistada em 2022. Além disso, o sub-17 se prepara para sua estreia no Mundial de Clubes, na Espanha, onde enfrentará o Real Bétis às 15h30.

Goleada por 12 a 0? Temos! ?? O sábado começou com vitória das Crias diante do Grêmio Prudente pelo Paulista Sub-15, e os gols da partida estão na TL! ? pic.twitter.com/2a2f5pEihz ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 30, 2025

Como foram os jogos?

O Palmeiras sub-15 dominou a partida desde o início. O time construiu o placar com gols distribuídos entre Luiz Augusto, Caio Matheus, Luis Gustavo, Marcos Vinicius, Ayslan, Maxsuel, Matheus Gomes e Pedro Alcântara, mostrando eficiência e intensidade em todos os setores do campo. A equipe apresentou forte organização defensiva e muita criatividade no ataque, mantendo o controle absoluto do jogo.

O sub-17, por sua vez, não conseguiu superar o adversário e sofreu a derrota por 1 a 0, em partida equilibrada, mas sem conseguir transformar suas oportunidades em gol.