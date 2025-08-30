Sport x Vasco pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

Sport e Vasco se enfrentam neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente duas equipes pressionadas, em situação complicada na tabela.

O Leão é o lanterna da competição, com apenas 10 pontos (e dois jogos a menos), enquanto o Gigante da Colina soma 19 pontos e ocupa a 16ª posição.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão exclusiva pela Amazon Prime Video. O torcedor também poderá acompanhar o lance a lance e toda a repercussão em tempo real aqui, no site da Gazeta Esportiva.

?? O próximo jogo do #VascoDaGama válido pelo Campeonato Brasileiro ? pic.twitter.com/oNw7jn98R9 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) August 28, 2025

Como chegam as equipes?

Sport

O time pernambucano vinha em uma sequência de reação, mas voltou a perder na rodada passada diante do Palmeiras. Para o jogo, o técnico Daniel Paulista não contará com Rodrigo Atencio, que pediu para deixar o clube, e ainda tem como baixas Lucas Lima (lesão no tornozelo), Sérgio Oliveira, Igor Cariús e Hereda, todos no departamento médico.

Vasco

O Cruzmaltino vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão, para Juventude e Corinthians, e tenta reencontrar o caminho das vitórias. O técnico Fernando Diniz não terá Paulo Henrique, com edema na coxa, nem Tchê Tchê, lesionado. Adson e Mateus Carvalho também desfalcam a equipe.

Prováveis escalações

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Thyere, Ramon Menezes e Kevyson; Rivera, Lucas; Matheusinho, Léo Pereira, Barletta e Derik Lacerda.



Técnico: Daniel Paulista.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura (Robert Renan), Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (David).



Técnico: Fernando Diniz.

Retrospecto

Sport e Vasco já se enfrentaram em 34 jogos oficiais, com vantagem para os cariocas: 16 vitórias do Vasco, contra 8 do Sport e 10 empates. No primeiro turno do Brasileirão 2025, em São Januário, o Cruzmaltino venceu por 3 a 1. Nos últimos cinco confrontos, o Vasco tem três vitórias e dois empates.

Arbitragem de Sport x Vasco

Árbitro: Raphael Claus (SP)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Ficha técnica

Sport x Vasco



Competição: Campeonato Brasileiro - 22ª rodada



Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 20h30 (de Brasília)



Local: Estádio da Ilha do Retiro, Recife (PE)



Transmissão: Amazon Prime Video