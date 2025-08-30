Topo

Sinner sofre, perde set, mas vira sobre Shapovalov e vai às oitavas do US Open

30/08/2025 17h43

Em sua partida mais complicada neste US Open até agora, o italiano Jannik Sinner sofreu diante do canadense Denis Shapovalov e precisou mostrar poder de superação para alcançar as oitavas de final. O número 1 do mundo venceu de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4, 6/3 e 6/3, em uma batalha de 3h12min.

Nas oitavas, o líder do ranking vai enfrentar o vencedor do confronto entre o local Tommy Paul e o casaque Alexander Bublik. Atual campeão, Sinner luta em Nova York para se sustentar na ponta do ranking. Para tanto, não poderá ser eliminado antes de Carlos Alcaraz na chave masculina. Em caso de final contra o espanhol, precisará defender o título.

Em sua terceira partida neste US Open, Sinner enfrentou dificuldades com o seu saque no primeiro set. O aproveitamento baixo permitiu a Shapovalov tomar conta do jogo na série inicial. Na segunda, o italiano buscou o empate, mas ainda assim não convencia, sofrendo contra os golpes certeiros do canadense.

No terceiro set, o ex-número 10 do mundo chegou a abrir 3/0 até começar a oscilar na partida. Sinner, mesmo longe de apresentar seu melhor tênis, aproveitou a oportunidade e reagiu. Venceu seis games em sequência e decretou a virada na partida.

A recuperação elevou a confiança e o rendimento de Sinner no saque. Ao mesmo tempo, o canadense manteve as oscilações e permitiu ao favorito encaminhar a vitória a trancos e barrancos, rumo às oitavas de final.

Mais cedo, o duelo de italianos entre Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli foi encerrado de forma prematura no início do terceiro set. Cobolli abandonou quando perdia por 3/6, 2/6 e 0/2. Musetti enfrentará nas oitavas o espanhol Jaume Munar, que avançou ao superar o belga Zizou Bergs por 6/1, 6/4 e 6/4.

ORLANDO LUZ ESTREIA COM VITÓRIA NA CHAVE DE DUPLAS

Em sua primeira participação no US Open, Orlando Luz estreou com um bom resultado, neste sábado. Ele e o francês Albano Olivetti venceram o experiente francês Adrian Mannarino e o finlandês Emil Ruusuvuori por 2 a 1, com parciais de 5/7, 7/5 e 6/2. Na segunda rodada, Luz e Olivetti vão enfrentar o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase, que surpreenderam ao vencerem os favoritos Harri Heliovaara e Henry Patten, cabeças de chave número 3, por 6/7 (5/7), 7/6 (11/9) e 7/5.

