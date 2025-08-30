Sinner sai atrás e passa aperto, mas avança às oitavas do US Open

Jannik Sinner perdeu o primeiro set, esteve atrás por 3/0 na terceira parcial e parecia vulnerável enquanto Denis Shapovalov (26 anos, #29 do ranking) fazia uma partida competente e se mostrava como uma grande ameaça para o atual campeão do US Open. O canadense, porém, não conseguiu manter o alto nível, cedeu a virada no terceiro set e viu o número 1 disparar no placar. No fim, Sinner sobreviveu no torneio americano com uma vitória por 5/7, 6/4, 6/3 e 6/3 que lhe valeu uma vaga nas oitavas de final.

O triunfo deste sábado foi o 24ª seguida de Sinner em torneios do Grand Slam disputados em quadra dura. Além de atual campeão do US Open, o italiano venceu as últimas duas edições do Australian Open. A série de vitórias só fica atrás das sequências de Roger Federer (40, de 2005 a 2008), Novak Djokovic (27, 2011-2012; e 26, 2015-16); Ivan Lendl (26, 1985-1988) e John McEnroe (25, 1979-1982).

Além de buscar seu segundo título no US Open, Sinner tenta manter-se como número 1 do mundo. Para seguir no posto, ele precisa vencer um jogo a mais do que Carlos Alcaraz, atual #2, em Nova York. O espanhol também está vivo no torneio, já classificado para as oitavas de final.

O adversário de Sinner na fase que reúne os 16 melhores do torneio será o vencedor do jogo entre o cazaque Alexander Bublik (#24) e o americano Tommy Paul (#14).

Como aconteceu

Shapovalov saiu na frente, pressionando o saque de Sinner e conseguindo uma quebra no quarto game, após uma ótima devolução que forçou um erro do italiano e um forehand vencedor no break point. O canadense também ameaçou o serviço de Sinner no oitavo game, mas o italiano reagiu a tempo. Primeiro, confirmou seu serviço. Depois, com Shapovalov sacando em 5/3, venceu um rali de 30 bolas com um lob indefensável e conquistou duas chances de quebra. Logo na primeira, o canadense cometeu seu terceiro erro não forçado do game e perdeu o saque. O número 1 igualou o set em 5/5, mas voltou a ceder um break point no 12º game e cometeu uma dupla falta para perder a parcial: 7/5.

Shapovalov fazia uma bela apresentação, conseguindo ser agressivo ao mesmo tempo em que cometia menos erros não forçados do que Sinner. O número 1, por sua vez, confirmava seus saques e parecia esperar uma queda de rendimento do adversário. Ela veio no sétimo game, quando Shapovalov fez uma dupla falta e três erros não forçados. Sinner abriu 4/3 e, sem ter seu serviço ameaçado, manteve a dianteira até fazer 6/4.

o número 1 começou mal o terceiro set. Sinner não só viu Shapovalov abrir 3/0 como precisou salvar um break point para evitar ficar 4/0 abaixo. Na sequência, foi o canadense que não resistiu, fez um game ruim e perdeu o saque. O jogo mudou novamente. Sinner quebrou mais uma vez no sétimo game, após vencer um belíssimo rali e contar com uma dupla falta do rival. Com o canadense moralmente abatido, o número 1 do mundo venceu seis games seguidos até fechar o set em 6/3.

Shapovalov só conseguiu voltar a confirmar seu serviço após nove games perdidos em sequência. Sinner já liderava a quarta parcial por 3/0 e jogava com mais confiança, errando menos do que no começo do jogo. Assim, ficou difícil para o canadense tentar algum tipo de reação.