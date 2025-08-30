Série C: veja grupos que definirão acesso e quais equipes foram rebaixadas
A primeira fase do Brasileirão Série C chegou ao fim hoje. A última rodada marcou a definição das equipes que disputarão o acesso à Série B e quais foram os times rebaixados à Série D.
O que aconteceu
Caxias, Ponte Preta, Náutico, Londrina, São Bernardo, Brusque, Guarani e Floresta disputarão o acesso. Os oito clubes foram os melhores colocados ao término da 19ª e última rodada do turno único da primeira fase.
CSA, ABC, Retrô e Tombense foram rebaixados à Série D. Os dois primeiros chegaram à última rodada ainda vivos, mas não resistiram — o CSA tinha menos de 1% de chance de queda, mas os resultados não ajudaram.
Outros oito times não subiram, nem caíram e vão continuar na Série C no ano que vem. São eles: Confiança, Ypiranga, Maringá, Ituano, Botafogo-PB, Figueirense, Anápolis e Itabaiana.
Como fica a briga pelo acesso?
As oito equipes classificadas ficaram divididas em dois grupos. A primeira chave tem Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta. A outra conta com Ponte Preta, Náutico, Brusque e Guarani. Os grupos foram montados com base nas posições dos clubes na tabela geral.
Os times vão se enfrentar em jogos de turno e returno dentro dos próprios grupos. Os dois primeiros de cada chave já garantem o acesso à Série B do ano que vem. Os líderes se enfrentam valendo o título.
Resultados da 19ª rodada
ABC 0 x 1 Itabaiana
Anápolis 2 x 0 Botafogo-PB
Brusque 2 x 0 CSA
Confiança 1 x 0 Retrô
Floresta 2 x 0 São Bernardo
Maringá 3 x 0 Caxias
Náutico 3 x 0 Ituano
Ponte Preta 1 x 0 Londrina
Tombense 2 x 2 Guarani
Ypiranga 1 x 0 Figueirense
Classificação geral da Série C
- Caxias - 37 pontos
- Ponte Preta - 36
- Náutico - 36
- Londrina - 30
- São Bernardo - 30
- Brusque - 28
- Guarani - 27
- Floresta - 27
- Confiança - 26
- Ypiranga - 25
- Maringá - 25
- Ituano - 24
- Botafogo-PB - 23
- Figueirense - 23
- Anápolis - 22
- Itabaiana - 22
- CSA - 22
- ABC - 18
- Retrô - 14
- Tombense - 14