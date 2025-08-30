Série C: veja grupos que definirão acesso e quais equipes foram rebaixadas

A primeira fase do Brasileirão Série C chegou ao fim hoje. A última rodada marcou a definição das equipes que disputarão o acesso à Série B e quais foram os times rebaixados à Série D.

O que aconteceu

Caxias, Ponte Preta, Náutico, Londrina, São Bernardo, Brusque, Guarani e Floresta disputarão o acesso. Os oito clubes foram os melhores colocados ao término da 19ª e última rodada do turno único da primeira fase.

CSA, ABC, Retrô e Tombense foram rebaixados à Série D. Os dois primeiros chegaram à última rodada ainda vivos, mas não resistiram — o CSA tinha menos de 1% de chance de queda, mas os resultados não ajudaram.

Outros oito times não subiram, nem caíram e vão continuar na Série C no ano que vem. São eles: Confiança, Ypiranga, Maringá, Ituano, Botafogo-PB, Figueirense, Anápolis e Itabaiana.

Como fica a briga pelo acesso?

As oito equipes classificadas ficaram divididas em dois grupos. A primeira chave tem Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta. A outra conta com Ponte Preta, Náutico, Brusque e Guarani. Os grupos foram montados com base nas posições dos clubes na tabela geral.

Os times vão se enfrentar em jogos de turno e returno dentro dos próprios grupos. Os dois primeiros de cada chave já garantem o acesso à Série B do ano que vem. Os líderes se enfrentam valendo o título.

Resultados da 19ª rodada

ABC 0 x 1 Itabaiana

Anápolis 2 x 0 Botafogo-PB

Brusque 2 x 0 CSA

Confiança 1 x 0 Retrô

Floresta 2 x 0 São Bernardo

Maringá 3 x 0 Caxias

Náutico 3 x 0 Ituano

Ponte Preta 1 x 0 Londrina

Tombense 2 x 2 Guarani

Ypiranga 1 x 0 Figueirense

Classificação geral da Série C